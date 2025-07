Tumadóirí saora Jerald & Artnik ag buailteoirí domhanda sna Bahámaí

at 9: am 01

Tá taifid nua domhanda sa tumadóireacht shaor socraithe ag an bhFrancach Arnaud Jerald agus Alenka Artnik ón tSlóivéin ag comórtas Vertical Blue 2025, a reáchtáiltear gach bliain ag Dean's Blue Hole sna Bahámaí.

Ba é an chéad cheann de thaifid dhomhanda CMAS a thit ná an ceann sa disciplín Meáchan Tairiseach le Bifins (CWTB). Thuim Jerald, 29, go 125m i 3 nóiméad 54 soicind, ag briseadh an taifid a bhí socraithe aige féin dhá bhliain roimhe sin ag an ócáid le tumadh 122m.

An nua CMAS doimhneacht taifead atá anois cothrom leis an doimhneacht a leag Alexey Molchanov síos faoi rialacha AIDA ag craobhchomórtas an domhain sa Chorsaic anuraidh – ach ansin, ar lá 5 de Vertical Blue (6 Iúil), chuaigh Jerald ceann eile chun cinn le tumadóireacht rathúil 126m CWTB i bhfad níos tapúla ná sin, 3 nóiméad 45 soicind.

De réir dealraimh, ní raibh sé beartaithe aige iarracht eile a dhéanamh le linn an chomórtais, ach shocraigh sé brú níos doimhne a dhéanamh mar gheall go raibh sé ag mothú láidir.

Mothú láidir: Arnaud Jerald

“Is cuimhin liom gach rud ó gach nóiméad de gach athrú ar theocht an uisce agus go háirithe an nóiméad nuair a bhuail mé an bun agus a dúirt mé liom féin: Ó, táim i bhfad ón dromchla anois!” a dúirt sé. “Guím go mbeadh gach duine in ann a gcuid aislingí a chomhlíonadh. Is fada ó chaoin mé le lúcháir.”

Dúshlán is deacra

Ar an 7ú lá (9 Iúil) shocraigh Artnik taifead domhanda na mban, a 17ú taifead go dtí seo. Shroich an bhean 43 bliain d'aois 123m i Meáchan Tairiseach (CWT) i 3 nóiméad 46 soicind.

“Is dócha gurbh í an tumadóireacht seo ceann de na dúshláin ba dheacra a bhí romham riamh,” a dúirt sí ina dhiaidh sin faoina gnóthachtáil le haon-eite. “Bhí an oiread sin troime, eagla, amhrais agus streachailt ag baint leis an disciplín agus an doimhneacht shonrach seo.”

“An rud a mhothaigh an taithí ba iontaí tráth (mo thumadh 122m ó 2021) ba ea an t-ualach ba mhó a bhí orm ina dhiaidh sin: 'Conas tumadh chomh foirfe sin a dhéanamh arís?' nó 'An féidir liom é a dhéanamh arís?'” Tá an doimhneacht cothrom le doimhneacht an tumadóra Iodálaigh Alessia Zecchini. AIDA taifead domhanda.

Níor ghlac ach 20 tumadóir saor a roghnaíodh mar “lúthchleasaithe den scoth” páirt i mbliana. Gorm Ingearach imeacht, a bhí ar siúl ón 1-11 Iúil. Ba é aidhm shonraithe an athraithe díriú ar thumadóireacht níos doimhne, rochtain is fearr ar na suíomhanna, sábháilteacht níos pearsantaithe agus coinníollacha níos fabhraí chun taifead a bhriseadh.

