Féile tumadóireachta saor le tosú i gCornwall

Tá féile bhliantúil NoTanx Freediving á reáchtáil i Redruth, Corn na Breataine, ag tosú le himeacht deireadh seachtaine ar a dtugtar Be The Change (12-13 Iúil), agus tá cuireadh ag gach duine páirt a ghlacadh.

Tá an fhéile ar siúl le 15 bliana anuas, agus bíonn campáil agus taiscéalaíocht cladaigh i gceist, ach is gné nua í “laethanta folláine” don deireadh seachtaine oscailte in 2025 – rud a chiallaíonn folláine phearsanta do thumadóirí chomh maith leis an aigéan.

Baill foirne NoTanx

Tá an Satharn tiomnaithe don chéad cheann acu, le sabhna, ióga, obair anála, folcadáin oighir agus gníomhaíochtaí eile ar an láthair mar aon le cur i láthair ó Fhondúireacht Reef-World (Green Eití) agus athchúrsálaí fearas taibhse Waterhaul agus barbeiciú tráthnóna le ceol.

Dírítear Dé Domhnaigh ar fholláine na farraige, agus glanadh trá á thacú ag Surfers Against Sewage mar chuid dá chuid. Glanadh Milliún Míle tionscnamh agus athchúrsálaí mara eile Odyssey Innovations, chomh maith le tumadóireacht shaor le glanadh faoi uisce le tacaíocht dromchla ó chriú cadhc Odyssey.

Beidh Freefest ar siúl don chuid eile den tseachtain (14-19 Iúil), agus tá sé beartaithe tumadóireacht shaor a dhéanamh faoi dhó sa lá i ndea-aimsir ag cuid de na 24 láthair tumadóireachta 'eisceachtúla' atá liostaithe ag NoTanx thar na blianta a bhí an fhéile ar siúl.

Ag glacadh sosa

Tá roinnt eagraíochtaí atá dírithe ar an gcomhshaol ag tacú leis an imeacht seachtaine, lena n-áirítear, seachas iad siúd a luadh thuas, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits agus an comhlacht éadaí Patagonia.

Tá an deireadh seachtaine folláine, pobail agus gníomhaíochta aigéin á óstáil ag Páirc Saoire Globe Vale, Radnor, agus tá campáil ar an láthair ar fáil ó Aoine go Domhnach ar £20 an duine in aghaidh na hoíche. Íocann rannpháirtithe Be The Change £6 don dá lá (osclaítear Dé Sathairn ag 1pm), agus téann gach brabús as sin chuig Sea Shepherd. Is féidir ticéid a chur in áirithe anseo.

NíTanx ag múineadh agus ag cur chun cinn na tumadóireachta saor in aisce sa Ríocht Aontaithe ó 1999 ag baint úsáide as an gcóras oiliúna NTX, agus reáchtálann sé a chlub tumadóireachta saor in aisce féin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: AN SAOIR IS FEARR SA DOMHAN, CUAIRT NA gCÉAD TUMADÓIRÍ SAORA AR AN FO-THÉALÚ MÓR, LÁTHAIR, NÍ GÁ DUIT DUL FADA LE BHEITH SAOR