Conas a choinnigh tumadóir saor Crótach anáil ar feadh 29 nóiméad

Is minic a mheastar gur cleas draíochta agus gur éacht lúthchleasaíochta é an taifead domhanda don anáil faoi uisce is faide a choinneáil ag baint úsáide as ocsaigin – agus tráth, bhí an teideal sin ag an draíodóir Meiriceánach David Blaine. Ach anois tá marc nua suntasach socraithe ag Crótach atá aitheanta cheana féin as a chuid éachtaí tumadóireacht saor iomaíoch níos traidisiúnta.

Tá Taifead Domhanda Guinness (GWR) nua socraithe ag Vitomir Maričić de 29 nóiméad 3 soicind don “anáil is faide a choinnítear go deonach faoi uisce ag baint úsáide as ocsaigin” – ag sárú an taifead roimhe seo faoi níos mó ná ceithre nóiméad.

Tharla a éacht, a mhair beagnach leathuair an chloig, ar an 14 Meitheamh i linn snámha 3 mhéadar ar doimhne in Óstán Bristol in Opatija, sa Chróit os comhair cúigear breithiúna oifigiúla agus thart ar 100 lucht féachana.

An Tumadóir Saor Vitomir Maričić

Rinne Maričić ullmhúchán trí ocsaigin íon a réamh-análú ar feadh tréimhse ama neamhshonraithe sular thumadh é, i gcomhréir le GWR treoirlínte. I n-iarrachtaí roimhe seo, ceadaíodh suas le 30 nóiméad don chéim ullmhúcháin seo. Ansin luigh sé ar a dhroim ag bun na linne, a lámha taobh thiar dá cheann.

“Tar éis an marc 20 nóiméad, bhí gach rud níos éasca, ar a laghad go meabhrach,” a dúirt sé tar éis dó teacht chun cinn, ach mhínigh sé go raibh an taithí “ag dul in olcas agus in olcas go fisiciúil, go háirithe i gcás mo scairt, mar gheall ar na crapadh. Ach go meabhrach bhí a fhios agam nach raibh mé chun éirí as.” Chuir sé a éacht i leith thacaíocht a fhoirne, a theaghlaigh agus a chairde.

Stair taifead

Bhí an taifead roimhe seo ag a chomh-Chróiteach Budimir Šobat a choinnigh a anáil ar feadh 2021 nóiméad, 56 soicind in 24 agus é 37 bliain d'aois, ag briseadh an taifid atá ann cheana féin faoi 34 soicind.

Siar sa bhliain 2008, bhí an draíodóir agus an t-ealaíontóir seasmhachta David Blaine tar éis taifead GWR a shocrú ag 17 nóiméad 4 soicind le linn craolta beo ar An Oprah Winfrey Show.

Chun comparáide a dhéanamh, is é 11 nóiméad 35 soicind taifead domhanda oifigiúil AIDA le haghaidh apnea statach (anáil a choinneáil faoi uisce ar an aer), arna shocrú ag an bhFrancach Stéphane Mifsud in 2013. Shocraigh an Seirbiach Branko Petrović taifead apnea statach GWR, a bhfuil a phrótacail fíoraithe féin aige, ag 11 nóiméad 54 soicind an bhliain dár gcionn.

Is é 10 nóiméad 8 soicind an t-am is fearr de apnea statach AIDA atá ag Maričić. Chuir sé Taifead Domhanda Guinness ar bun freisin. siúlóid faoi uisce is faide ar anáil amháin ag 107m in 2021.

Tuigtear gur teicníc í réamh-análú ocsaigine a úsáideann aisteoirí ar roinnt scannán faoi uisce chun ligean dóibh fanacht tumtha ar feadh tréimhse níos faide. Is féidir le dí-nítriginiú, an próiseas ina gcuirtear ocsaigin in ionad an nítrigin sna scamhóga, an méid ocsaigine inúsáidte a mhéadú ó thart ar 450ml go beagnach 3 lítear.

Má laghdaítear carnadh dé-ocsaíd charbóin, cuirtear moill ar an ngá atá le hanálú agus síneann sé an “t-am apnea sábháilte” sula dtiteann leibhéil ocsaigine go leibhéil chontúirteacha.

Tá gá le hanálú diafragmach an-rialaithe san anáil suas, agus caithfidh an corp a bheith scíth a ligean go domhain chun an ráta croí a choinneáil íseal, rud a éilíonn feasacht choirp eisceachtúil, teicníc análaithe agus rialú meabhrach.

