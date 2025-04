Tumadóirí oighir, tarraingt aníos: spriocleabhair na dtaifead do shaor-thiomadóirí

Tar éis dó ísliú go doimhneacht 56m i loch reoite, d'éiligh an saor-tumadóir ón Eilvéis Waldemar 'Valdy' Bruderer Taifead Domhanda Guinness nua le haghaidh an tumadh anála is doimhne faoin oighear gan leas a bhaint as culaith fliuch nó eití.

Thóg a tumadóireacht, a tharla an 27 Feabhra, Bruderer 2min 47sec. Ba é an t-ionad ná Loch Sils sna hAlpa hEilvéise, agus a airde de níos mó ná 1,800m os cionn leibhéal na farraige ag cur le scála an dúshláin. Bhí teocht an uisce -1°C agus bhí teocht an aeir thart ar nialas. Tar éis an tumadóireachta fuaraigh bhí Bruderer in ann téamh suas le sabhna soghluaiste.

Oibríonn Bruderer, ó Zurich, mar theagascóir leis an Kaluna saor in aisce, scoil. Thosaigh sé amach mar thumadóir scúba sular aistrigh sé chuig an tsaoirse agus ansin ag traenáil in 2018.

Tá a thumadóireacht fós le taifeadadh ar shuíomh Guinness World Records (GWR), agus tá an rud céanna fíor maidir le tumadh cothrománach fo-oighear an-mhór a rinne an tsaorthumadóir Rúiseach Ekaterina Nekrasova an 20 Márta.

Tuairiscíodh gur shnámh Nekrasova 122m faoi dhromchla reoite Loch Baikal ar anáil amháin, ag baint úsáide as dé-eití ach gan cosaint theirmeach. Faoi láthair cuireann GWR an taifead baineann seo i leith Mandy Sumner as SAM as an snámh measartha beag 75m a rinne sí i Kongsberg, an Iorua i mí an Mhárta, 2024.

Ekaterina Nekrasova tar éis di snámh faoi oighear

Rinneadh an snámh anála mar chuid den fhéile saoirse "Under the Ice of Baikal", a tionscnaíodh in 2023. Tuairiscíodh gur bhris Rúiseach eile, Olga Malkina, a taifead doimhneachta faoi oighir 63.8m GWR féin ceithre bliana ó shin trí thumadóireacht síos go 71m ag baint úsáide as monaifín agus culaith fhliuch.

Is minic go mbíonn moill fhada ann fad is a dhéantar taifid dhomhanda a bhailíochtú, agus tá éacht suaithinseach anála amháin aitheanta ag GWR timpeall ocht mí i ndiaidh na hócáide.

Bhí an tumadóireacht uisce te seo ar siúl ar 2 Lúnasa anuraidh nuair a rinne an tsaorthumadóir gleacaíochta Éigipteach Ramy Abdelhamid 33 tarraingt aníos faoi uisce ar aon anáil amháin ag suíomh amach ó bhaile saoire Dahab sa Mhuir Rua.

Bhainistigh Ramy Abdelhamid 33 tarraingt aníos faoi uisce i Dahab

Lean an duine 36 bliain d'aois treoirlíne síos go dtí a bharra tarraingt suas, a bhí socraithe sa ghaineamh ag doimhneacht 9m.

“Seapfaidh go leor daoine go bhfuil sé éasca mar go bhfuil tú ag tarraingt suas faoin uisce agus mar sin cabhróidh an bhuacacht leat - rud atá fíor, ach ba é an dúshlán a bhí ann i ndáiríre ná mé féin a bhrú ar ais síos,” a dúirt sé le GWR. Ba é an taifead a dhaingniú, a dúirt sé ná “mothú do-inscribte go leor”.

