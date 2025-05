Príosúnacht tugtha do úinéir siopa tumadóireachta a d’fhág an tumadóir saor ina aonar

Is caitheamh aimsire atá ag éirí níos coitianta sa Chóiré Theas é tumadóireacht agus anáil á coinneáil, agus eagraítear cúrsaí oiliúna agus tumadóireachtaí do thumadóirí saora deimhnithe ag ionaid tumadóireachta, agus reáchtáiltear comórtais idirnáisiúnta ag láithreacha coitianta.

Anois, tá pianbhreith 10 mí príosúnachta gearrtha ar úinéir gan ainm ionad tumadóireachta amháin as ligean do chustaiméir dul ag tumadóireacht saor gan tionlacan – gníomh a mheastar a bheith ina chúis lena bhás.

Chinn “rialú cúirte céadchéime” gurbh é an cúiseamh cuí ceann de dhúnmharú faillíoch toisc gur dúradh gur neamhaird a rinne an t-úinéir, ar a dtugtar A amháin, ar rialacháin sábháilteachta a fhorálann gur cheart do thumadóirí saora deimhnithe fiú tumadh i mbeirteanna i gcónaí chun timpistí a chosc.

Agus an phianbhreith á fógairt acu ar an 7 Bealtaine, rinne an chúirt is mó sa tír Ceantar Lárnach Seoul dúirt sé gur bhain timpiste do B, fear ina 40idí agus saor-thumadóir cáilithe, agus é ag tumadóireacht leis féin i mí an Mhárta 2023. Tuairiscíodh an cás ag Chosun Media.

Fadhb ar bith

Ar lá a bháis, dúradh gur ghlaoigh B ar úinéir an ionaid sular shroich sé le fiafraí an mbeadh sé in ann tumadóireacht a dhéanamh dá dtiocfadh sé ina aonar. Bhí sé ráite ag an úinéir le B nach mbeadh aon fhadhb leis seo mar go mbeadh sé in ann tumadóireacht a dhéanamh le tumadóir aoi eile a bheadh ​​ar an láthair cheana féin, agus go mbeadh teagascóir tumadóireachta i láthair freisin.

Sa chás sin, ar chúis ar bith, dúradh nár chuir A cara ar fáil do B, agus gur thosaigh sé ag tumadóireacht ina aonar. Tar éis thart ar 10 nóiméad, chonaic tumadóir eile é ag fulaingt ó dhí-mheabhair, agus chuir sé an t-úinéir ar an eolas.

Cúirt Dúiche Lárnach Seoul

Tógadh B as an uisce agus é fós ag análú agus aistríodh chuig an ospidéal é, ach fuair sé bás dhá mhí ina dhiaidh sin de bharr turraing sheipteach. Is féidir leis seo tarlú nuair a íslíonn seipseas – mífheidhmiú orgán mar fhreagairt ar ionfhabhtú baictéarach – brú fola agus nuair a bhíonn neamhghnáchaíochtaí meitibileach mar thoradh air.

Rialaigh an chúirt go raibh oibleagáid ar an úinéir a chinntiú go rachadh gach úsáideoir ionaid tumadóireachta isteach san uisce le cara, agus aon duine a thiocfadh ina n-aonar a chur i mbeirteanna.

“Ós rud é gur chuir A in iúl do B go raibh sé ceart cuairt a thabhairt ina aonar, is léir gur sháraigh A a ndualgas cúraim,” a dúirt an Breitheamh Heo Seo-yoon. “Tá gaol cúiseach suntasach idir bás B agus faillí A ina dhualgais.”

