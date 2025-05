Déanann tumadóirí saora na Polainne mórán pléasctha san Aithin

Thit sé thaifead domhanda i dtumadóireacht chothrománach le coinneáil anála sa Ghréig an tseachtain seo caite – agus shocraigh beirt thumadóirí saora fireann agus baineann ón bPolainn cúig cinn acu.

Bhúnaigh Mateusz Malina trí cinn de na taifid nua seo, agus bhí dhá cheann acu absalóideach (is é sin, arna mbreithniú faoi rialacha CMAS agus AIDA araon), ag comórtas Tumadóireachta Saor faoi Dhíon Craobhchomórtas Domhanda CMAS 2025, a tionóladh in Ionad Uisceach Oilimpeach na hAithne.

Ghlac thart ar 200 tumadóir saor ó 40 tír páirt san ócáid, ina ndéantar tumadóirí a ghrúpáil i gcatagóirí aoise – Sóisear (15-17), Sinsearach (18-49) agus Máistrí (50-70+) – chun dul san iomaíocht i mbabhtaí le haghaidh boinn chomórtais. Tugann an ócáid ​​deis bhliantúil taifead a bhriseadh freisin, agus chuir an suíomh tumadóireacht saor tuairisciú tapa ar na torthaí ar fáil. Molchanovs.

Ar an 21 Bealtaine, d’éirigh le Malina 300m a shnámh ar anáil amháin sa disciplín Dynamic With Bifins (DYNB).

Níor baineadh amach sé fhad de linn snámha Oilimpeach faoi uisce ar an mbealach seo ach le monaifin roimhe seo (rinne Malina é seo den chéad uair in 2016). Déanann faid 50m níos deacra achair fhada a chlúdach ná i linn snámha caighdeánach 25m, mar go bhfuil níos lú brúite balla ann chun tiomáint bhreise a sholáthar agus snámh níos faide idir casadh, de réir Molchanovs.

Shocraigh Malina é a thógáil go mall agus go réidh, agus sháraigh a thumadh 4 nóiméad 53 soicind an taifead AIDA bifins roimhe seo de 290m a bhí socraithe aige in 2022.

Ba é an éacht ba shuntasaí fós mar gur shocraigh Malina taifead domhanda nua CMAS i nDinimic Uimh. an lá roimhe sin. Eití (DNF) trí 239.5m a chlúdach. Tá an lúthchleasaí i gceannas ar an disciplín seo ó 2014 i leith, nuair a shroich sé an marc 226m agus a bhain an taifead domhanda iomlán amach.

Bhí an taifead nua CMAS 1.5m níos faide ná an ceann a shocraigh Malina anuraidh, ach tá an taifead domhanda absalóideach de 250m ó 2022 aige fós.

Ansin inné, ar an lá deireanach den chomórtas (24 Bealtaine), chuir Malina clabhsúr ar a sheachtain trí thaifead domhanda nua a shocrú i Dynamic With. Eití (DYN), ag baint úsáide as eite mhonaifín chun 326.5m a chlúdach i 4 nóiméad 31 soicind.

Sháraigh sé seo a thaifead domhanda féin a socraíodh ag an ócáid ​​​​choibhéiseach in 5 faoi 2022m, agus fágann sé an Pol mar shealbhóir iomlán an thaifid dhomhanda sna trí dhisciplín apnea dinimiciúil: DNF, DYNB agus DYN.

Onóracha fiú

Idir an dá linn, bhí dul chun cinn ag tarlú i measc na n-iomaitheoirí baineann san Aithin freisin.

Chomh maith leis sin ar an lá deireanach den chraobhchomórtas, d’éirigh le beirt de na tumadóirí saora seo an taifead domhanda nua céanna 284m a shocrú i DYN ag an am céanna.

I gcás Julia Kozerska ón bPolainn, ba é seo an dara taifead domhanda a socraíodh aici ag an ócáid, agus bhí an tumadóir eile, Mirela Kardasevic ón gCróit, ag cosaint a taifead reatha, a sháraigh an bheirt faoi 2 mhéadar.

Dhá thaifead domhanda iomlána do Julia Kozerska ón bPolainn

Thóg tumadh Kardasevic 4 nóiméad 1 soicind agus d’éirigh leis an bPol, a chuaigh isteach san uisce níos déanaí, an t-achar a raibh a fhios aici a bhí riachtanach a chríochnú i 5 nóiméad 13 soicind.

Bhí taifead domhanda nua de 214m socraithe ag Kozerska cheana féin sa disciplín DNF ar an gcéad lá. Bhris sé seo a taifead domhanda CMAS 211.5m roimhe seo ón mbliain seo caite agus a taifead AIDA 213m ón mbliain 2023.

Socraíodh an séú taifead domhanda san Aithin sa chomórtas Apnea Statach (STA) ar an 3ú lá ag an iomaitheoir Gearmánach 54 bliain d'aois Heike Schwerdtner. Bhí taifead absalóideach nua socraithe aici cheana féin i mbliana de 9 nóiméad 22 soicind faoi rialacha AIDA, agus san Aithin bhí sí sásta an líne a tharraingt ag 9 nóiméad 9 soicind, go leor chun taifead nua a shocrú. CMAS taifead domhanda.

Tá taifead iomlán STA na bhfear ann le 16 bliana anuas – choinnigh an Francach Stéphane Mifsud a anáil faoin uisce ar feadh 11 nóiméad 35 soicind in 2009 faoi rialacha AIDA.

