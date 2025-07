Fuair ​​tumadóir saor déagóir bás sa Spáinn

at 11: am 05

Fuair ​​buachaill 17 mbliana d'aois bás inné (10 Iúil) sa Spáinn agus é ag tumadóireacht amach ó bhaile Bolnuevo i mbardas Mazarrón i Murcia.

Cuireadh na seirbhísí éigeandála ar an eolas faoi ghlao ó bhádóir ag 11:45am, ag cur iarratas ar chabhair ar aghaidh ó athair an bhuachalla, a fuarthas ag cuardach na ceantair i gcadhc.

De ghnáth, bíonn gunnaí sleá deartha le bheith snámhach go dearfach nuair a bhaintear an sleá, agus fuarthas corp an tumadóra saor ag snámh ar an dromchla. Ba iad gardaí tarrthála bardasach Mazarrón a d’aimsigh corp an bhuachalla, a thuairiscítear mar ‘gafa’ ag doimhneacht thart ar 14m in aice le hoileán beag Cueva de los Lobos (Uaimh na Mac Tíre).

Tá an láthair tumadóireachta seo coitianta i measc tumadóirí saora a bhfuil taithí acu, cé gur féidir leis na sruthanna agus na huaimheanna agus na foirmíochtaí carraige atá faoi uisce rioscaí a chruthú.

An Garda SibhialtaRinne foireann tarrthála faoi uisce speisialaithe (GEAS), a iompraíodh ar shoitheach de chuid na Croise Deirge, an corp a aisghabháil agus a thabhairt ar ais go dtí an cladach é, agus thug paraimhíochaineoirí aire do bhaill teaghlaigh. iarbháis agus bhíothas ag súil go soiléireodh imscrúdú na bpóilíní cúinsí bhás an déagóra.

