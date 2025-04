An rún a séideadh foirfe mboilgeog-fáinní

An raibh éad riamh ar threoraithe tumadóireachta as a gcumas sraith de fháinní mboilgeog gan smál a shéideadh agus tú ag crochadh amach leo ar stad sábháilteachta?

Faigheann tumadóirí pro neart ama chun cleachtadh a dhéanamh, ach ba chóir go gcuirfeadh roinnt leideanna simplí tú ar an mbealach chuig deiseanna comhchosúla le taispeáint. Tá an saor-thumadóir Amelia de los Rios tar éis an caitheamh aimsire a chaitheamh go foircneach agus, tar éis dó dhá Thaifid Dhomhanda Guinness a bhriseadh le déanaí don chuid is mó de na fáinní mboilgeog a séideadh faoi uisce, tá a teicníc á roinnt aici.

Agus é suite ag bun linn snámha éadomhain sna hOileáin Fhilipíneacha, bhris de los Rios an chéad taifead trí 56 aerfháinne a tháirgeadh i gceann nóiméid, ach scóráil sé mboilgeog dúbailte trí na fáinní is mó aeir a séideadh faoi uisce in am gan teorainn a tháirgeadh. Don taifead sin tháirg sí 81 san iomlán – naoi gcinn níos mó ná an curadh roimhe sin.

Tá sé éasca go leor aerfháinne a fhoirmiú, a deir de los Rios – is é an doimhneacht is fearr a aimsiú agus an rithim cheart a shocrú ar an gcuid is deacra.

“Tá sé i bhfad níos deacra fáinní boilgeoga a tháirgeadh ag 5m ná é a thriail ag 1.5m,” a deir sí. Téigh ró-éadomhain, a deir sí, agus brisfidh na boilgeoga a chéile.

Go deo ag séideadh boilgeoga: an tumadóir saor Amelia de los Rios

Leagann doimhneacht, cruthaíonn tú na fáinní mboilgeog: “Is é an rud a dhéanann tú ná go gcuireann tú brú ar do ghrua, agus go gcloíonn tú do theanga amach, agus tarraingíonn tú ar ais isteach í,” a dúirt de los Rios Guinness Taifid Domhanda.

“Is é an rud a chaithfidh tú a dhéanamh ansin rithim a fháil,” a deir sí. “Má dhéanann tú ró-thapa é, maróidh na boilgeoga a chéile, agus mar sin tá an luas fíor-thábhachtach chun go mairfidh na boilgeoga.” Má fhágann fáinne amháin an dromchla slán laistigh de fháinne eile, is amhlaidh is fearr.

Deir de los Rios atá lonnaithe i Haváí, a chuireann síos uirthi féin mar “bhoilgeog clown”, go raibh cleachtas aerfháinne mar chuid dá oiliúint saorthumadóireachta, agus go raibh forbairt a cumas scamhóg trí shaorthumadóireacht ríthábhachtach dá rath.

Is í apnea statach a speisialtacht iomaíochta, agus 7 nóiméad 7 soicind a taifead reatha anála - am a bhris a taifead náisiúnta féin sna SA níos luaithe an mhí seo ag Craobhchomórtas Linn Panglao AIDA sna hOileáin Fhilipíneacha.

“Ba pháiste mé ar theip air go minic sa chorpoideachas agus nár roghnaíodh riamh d’fhoireann ar bith,” admhaíonn sí. “Agus ansin go tobann, fuair mé mo shárchumhacht: mo anáil a choinneáil chun tumadóireacht a dhéanamh nó fáinní boilgeoga a dhéanamh!”

