Cruthaíonn coinníollacha diana taifead ar shaoirse an domhain

Le himeacht ama, éiríonn sé níos dúshlánaí do shaorthoilitheoirí taifead domhanda a bhriseadh – agus níos mó fós nuair a bhíonn drochaimsir ag teacht chun cinn. Níor socraíodh ach taifead domhanda amháin ag an 33ú Craobh Dhomhanda um Dhoimhneacht an AIDA ar Chorsaic, mar go raibh an sáraitheoir taifead srathach Alexey Molchanov in ann tumadóireacht dhomhain dá chuid féin a fheabhsú.

Tháinig an dul chun cinn i Bi- Meáchan Tairiseach na bhfearEití Imeacht (CWTB) ar an gceathrú lá de chomórtas faoi thiomáint ag gaotha láidre, at agus teirmeacilín gharbh i Murascaill Ajaccio na Meánmhara.

Bhí an t-imeacht athsceidealaithe 24 uair an chloig go dtí 10 Meán Fómhair mar gheall ar na coinníollacha deacra d'iomaitheoirí. Shroich an tsaorthumadóir Rúiseach, a bhí san iomaíocht mar “Lúthchleasaí Neodrach Aonair”, go 125m – 2m níos doimhne ná an doimhneacht a d’éirigh leis ag an gcomórtas céanna i Limassol, an Chipir anuraidh. Thóg a tumadóireacht 4 nóiméad 23 soicind.

Sa CWTB íslíonn an tumadóir agus ardaíonn sé gan cúnamh a fháil ó sleds nó gléasanna tiomána. Ag baint úsáide as dhá eití meastar go soláthróidh sé níos mó smachta agus cobhsaíochta ná nuair a úsáidtear monaifín, ach teastaíonn iarracht níos mó freisin.

Le blianta beaga anuas is gnách go mbíonn Molchanov san iomaíocht le Arnaud Jerald mar an t-aon dhlúth-chomhraic aige sa CWTB, agus mar sin de bharr nach raibh an tumadóir Francach as láthair i mbliana d’fhéadfadh sé a bheith tógtha go héasca agus fós bonn óir sa Chraobhchomórtas a bhaint amach.

Tháinig an éacht trí lá tar éis dó 2m a dhubhú ón dromchla, agus é cothrom lena 100m Meáchan Tairiseach Uimh. Eití (CNF) taifead domhanda.

35 taifead domhanda

Tá an taifead iomlán CWTB 124m ag Molchanov cheana féin, a socraíodh ag CMAS 7ú Craobh an Domhain um Dhoimhneacht Saortumadóireachta i Roatan, Hondúras anuraidh. Ba é an taifead domhanda is déanaí an seachtú háit sa disciplín, agus an 35ú iomlán dá ghairm bheatha.

Molchanov freisin i seilbh an AIDA Taifid dhomhanda Meáchan Tairiseach Monaifín (CWTB) (136m) agus Meáchan Athraitheach (156m).

Chríochnaigh an comórtas ar 15 Meán Fómhair, agus bhí dhá thaifead ilchríochach agus 36 taifead náisiúnta socraithe ag iomaitheoirí i rith na seachtaine.

Tugann catagóir Foriomlán luach saothair do na saor-thumadóirí sin a mheastar a bhain barr feabhais amach ar fud na ndisciplíní Saor-Thumoideachais, CWT, CNF, agus CWTB, agus mar thoradh air sin ainmníodh Petar Klovar na Cróite mar Phríomh-Chraobh na bhFear, agus ghlac Marianna Gillespie ón bhFrainc, a bhí san iomaíocht mar lúthchleasaí idirnáisiúnta aonair. teideal na mban don tríú bliain as a chéile.

