Leagann an freetumadóir Úcráinis taifead domhanda gan eití

Tá taifead doimhneachta saoradh domhain nua CMAS socraithe ag Kateryna Sadurska na hÚcráine le haghaidh Meáchan Tairiseach Uimh Eití (CNF). Ba é seo an t-aon taifead domhanda a briseadh ag 8ú Craobh Doimhneachta Saortumadóireachta CMAS na bliana seo.

Bhí an t-imeacht ar siúl ó 5 go 12 Deireadh Fómhair i mBá Messinian, Kalamata sa Ghréig, agus ghlac níos mó ná 140 saoradh ó níos mó ná 37 tír páirt ann. Ní go dtí an séú lá den chomórtas (11 Deireadh Fómhair) a socraíodh an taifead, de réir mar a tháinig feabhas ar an drochaimsir agus ar an bhfarraige roimhe seo.

Trí tumadóireacht a dhéanamh go 80m, bhris Sadurska a taifead 78m féin, a socraíodh ag Craobh Dhomhanda CMAS na bliana seo caite i Roatan i mí Lúnasa. Is taifead iomlán na mban é - tá Sadurska i seilbh an AIDA Taifead domhanda CNF, tar éis dó an marc a ísliú trí huaire i gcomórtas Ingearach Gorm na bliana seo caite sna Bahámaí go 74, 76 agus ansin 77m.

Bhí Sadurska ina curadh domhanda sa Saor-Thumoideachas ag an CMAS iomaíocht don tríú bliain as a chéile, cé gur shocraigh sí doimhneacht coimeádach mar gheall ar na coinníollacha.

Kateryna Sadurska (CMAS)

“Mar an gcéanna le gach bua a bhí agam roimhe seo tugaim an ceann seo don Úcráin, dár gcosantóirí agus do gach duine atá ag troid ar son ár saoirse,” a dúirt sí.

Ar an 8ú lá den chomórtas, agus é fós le farraigí ciúine agus infheictheacht foirfe, bhíothas ag súil go dtiocfadh feabhas 1m ar a Mheáchan Tairiseach féin le Bi- tumadóir Rúiseach agus sealbhóir il-taifid Alexey Molchanov, nach raibh ag tumadóireacht faoi aon bhratach náisiúnta.eití (CWBF) taifead domhanda doimhneacht de 124m.

Bheadh ​​​​sé sin déanta aige, mar shroich sé an marc agus d'fhill sé ar an dromchla - ach amháin gur chaill sé an pláta bun agus gur theip air greim an chlib doimhneachta. Bhí an tumadóireacht maith go leor chun an chéad áit a bhaint amach sa chomórtas ach ní raibh taifead nua deimhnithe.

