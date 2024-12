Léim faoin oighear ar fhíseán tumtha

at 11: am 08

Shocraigh an tsaorthumadóir Ant Williams na Nua-Shéalainne Taifead Domhanda Guinness don tumadóireacht is doimhne faoin oighear anuraidh (70m), agus lean sé sin le taifead faid faoi oighear a mhaígh níos luaithe i mbliana a bheith daingnithe ag CMAS (Cónaidhm Domhanda Gníomhaíochtaí Faoi Uisce), an comhlacht comórtais a aithníonn éachtaí uisce fuar dá leithéid.

Bhain an t-uisce fuar – sa chás seo 0.2 ℃ – taifead apnea dinimiciúil a chlúdaigh 182m ó pholl oighir go poll oighir ag Loch Stiflisdalsvatn san Íoslainn ag baint úsáide as eití agus culaith fhliuch ag deireadh mhí an Mhárta. Taifeadadh an iarracht taifead le haghaidh Cluiche Oighear Léim, an tríú heachtra de Eachtraíochta, sraith a rinneadh don headset immersive Apple Vision Pro.

Ba é sprioc Williams an taifead 175m a shocraigh an saoirseoir 6ft 6in ón bhFrainc Arthur Guerin-Boeri seacht mbliana roimhe sin. “Tá daoine eile sa spórt atá níos oiriúnaí dó go fisiciúil ná mise – tá siad níos airde agus níos caol le scamhóga níos faide agus mar sin tá cumas níos mó ag na scamhóga,” a d’admhaigh Williams.

Iarracht taifead a scannánú (Atlantic Productions)

“Ach is é an rud nach féidir a shárú ná mo chumas m’intinn a dhíriú chomh dian sin ar an tasc atá idir lámha agus an baol teipe a dhíchur beagnach go hiomlán.”

Coinníonn Guerin-Boeri taifid gan eití CMAS faoi oighear le cosaint theirmeach (120m) agus gan ach Luasanna (105m) á chaitheamh.

Lárionad na gníomhaíochta

Is 180 é Apple Immersive Video° formáid meáin a úsáideann físeáin ultra-ard-réiteach agus Fuaime Spásúlachta chun lucht féachana a chur i lár na gníomhaíochta ar ríomhaire spásúlachta Apple Vision Pro, a seoladh i mbliana. Sraith Apple Immersive Video ar nós Eachtraíochta ar fáil saor in aisce d'úsáideoirí APV.

“Agus é ag teacht ó chúlra sa tsíceolaíocht spóirt, bhí Ant ag traenáil sár-lúthchleasaithe spóirt sular tháinig sé ina dhuine féin, ionas go dtuigeann tú conas a d’éirigh leis a bheith chomh uathúil sin leis an neart meabhrach a thógann sé ar na lúthchleasaithe is fearr buaicphointe a spóirt a bhaint amach,” a dúirt stiúrthóir na Breataine Cluiche Oighear Léim, Charlotte Mikkelborg.

“Is iontach an rud a bhain Seangán amach san Íoslainn. Agus briseann an píosa seo talamh nua ó thaobh na teicneolaíochta de freisin, agus an clár seo á tabhairt faoin oighearshruth agat sa phíosa scannáin tumoideachais is airde réitigh a gabhadh faoi uisce riamh. Mothóidh an lucht féachana go hiomlán i láthair le Seangán ar an eachtra dhána seo.”

Is féidir leantóir 2D a fheiceáil ar Apple teilifíse agus Atlantic Productions cuntais shóisialta ar X agus Instagram. Is féidir le lucht féachana dul sa chúlra le Williams ar na hardáin freisin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: ‘Bhraith cosa cosúil le luaidhe’ a deir an t-uamadóir reoite is mó riamh, Gabháil anála 180m Molchanov - faoi oighear, Icebreaker: socraíonn freetumadóir taifead i Speedos, Scoradáin oighir: Sáraíonn taifid an tsaoirseachta