Tá an chuma air go n-athróidh an taifead domhanda maidir le Fotoshoot Múnla Faoi Uisce is doimhne lámha arís - agus an suíomh ag bogadh laistigh agus doimhneacht lámhaigh íslithe thar 45m.

Seans nach bhfuil an tairiscint is déanaí sa bhunspiorad tumadóireachta uisce oscailte fuar a thug breith ar thaifid “DUMP” in 2021 ach, de réir Guinness World Records (GWR), ag stiúradh an lámhaigh ag saoráid iata Polainnis ina bhfuil an níos doimhne a théann tú. dá teo a fhaigheann an t-uisce níl aon bhac ar iontráil.

Tháinig shoots faisin faoi uisce le haitheantas GWR i gcuimhne i Loch Huron Cheanada in 2021, agus rinne an grianghrafadóir Ceanadach Steve Haining samhail neamhbhásmhaireachta Ciara Antoski ar a Longbhriseadh 6m-domhain, mar a tuairiscíodh ar Divernet.

Haining tógtha ar an feat i 2023 le múnla Mareesha Klups, an uair seo ar longbhriseadh ag 30m, roimhe seo éilíodh an taifead ag deireadh na bliana seo caite ag an ghrianghrafadóir Sile Pia Oyarzún agus samhail Cheanada Kim Bruneau ag suíomh drámatúil 40m sna Bahámaí teo.

Ansin go déanach i mí Lúnasa bhí seisiún dar teideal “Wings In The Deep” ar siúl ag 45.4m sa tsaoráid tumadóireachta saorga is doimhne san Eoraip, Vársá's Deepspot. Is féidir le teocht an uisce 34 ° C a bhaint amach ag bun a sheafta sorcóireach.

Athrú éadaí: am do na sciatháin (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-grianghrafadóireacht gnó Lemurvision agus tá sé “i gcónaí i do smaointe agus dúshláin nua”.

Taifead domhanda á lorg

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Eití (46m) and Bi-Eití (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

Sa Pholainn chuir Deepspot a fhoireann tumadóirí sábháilteachta ar fáil, agus sheas an t-ealaíontóir smidiú Marike De Meester in aice le cuma mhúnla Blommaert Gerstorfer a choinneáil. Thóg an fhoireann thart ar uair an chloig d'am linne dhá shocrú agus dhá tumadóir lámhaigh agus an saor-tumadóir ag caitheamh cultacha éagsúla gach uair.

Bhí Gerstorfer ualaithe agus, seachas teacht ar agus as soláthar scúba, síolródh sé chun seasamh ar feadh nóiméid ag an am sula snámhfadh sé ar ais go dtí an dromchla le cabhair ó DPV. Fadhb amháin nach rabhthas ag súil léi, áfach, ná go raibh a “sciatháin an domhain” cairtchláir-bhunaithe buacach gan choinne – agus ar deireadh leochaileach.

Rinneadh an shoot a scannánú, a logáil agus a fhinné agus ní mór é a dhaingniú anois GWR. “I gcás an teideal is mó riamh ar an nGrianghrafadóir Múnla Faoi Uisce is doimhne, deir ceann de na treoirlínte ‘nach ndéanfar aon idirdhealú maidir leis an gcorp uisce ina ndéantar an iarracht’,” a dúirt GWR Divernet.

An fhoireann taobh amuigh de Deepspot (Lemurvision)

“Is faoin duine/daoine a dhéanfaidh iarracht an suíomh is oiriúnaí a roghnú. Tá fáilte roimh an ngrianghrafadóir iarratas a dhéanamh trí shuíomh Gréasáin Guinness World Records le go bhféadfaidh ár bhfoireann bainistíochta taifead athbhreithniú a dhéanamh orthu.”

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and grianghrafadóireacht faoi uisce,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

“Ba mhór an paisean domsa i gcónaí an saortumadóireacht,” a dúirt Gerstorfer, atá anois laistigh den taifead domhanda sin, “agus b’eispéireas dodhearmadta é é a chomhcheangal le faisean i dtimpeallacht chomh uathúil agus chomh foircneach sin.”

