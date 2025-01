Zero2Hero: Buaigh turas saoirse don Mhuir Rua!

at 10: am 32

Taithí ar shaoirse ar bith roimhe seo ach spéis agat tumadóireacht a dhéanamh ar anáil aeir amháin? Cibé an tumadóir scúba nó neamh-thumadóir thú cheana féin, tá an deis tagtha chun cinn cáiliú mar shaorthiomadóir agus taitneamh a bhaint as turas uile-íoctha chuig Muir Rua na hÉigipte.

An NoTanx Zero2 Hero 2025 Déanann Oonasdivers, tionscnóir turas atá bunaithe sa Bhreatain, urraíocht ar an gcomórtas le haghaidh tumadóirí nuabheirthe, agus tairgeann sé turas saor in aisce don bhuaiteoir go Marsa Shagra Eco Village i ndeisceart na hÉigipte i mí na Samhna seo caite, agus tá duaiseanna eile fós le fógairt.

Tabharfar cuireadh do dáréag iarrthóir oiliúint a dhéanamh le bunaitheoir NoTanx Freediving Club agus cóitseálaí do shealbhóirí taifead domhanda Marcus Greatwood agus a fhoireann i Londain go déanach i mí Feabhra.

Foghlaimeoidh siad teicnící chun feasacht agus scíthe a thógáil agus glacfaidh siad páirt i gcluichí agus i gcleachtaí atá deartha chun dúshlán a thabhairt dá n-inoiriúnaitheacht fad a bheidh a ndul chun cinn á mheasúnú, le fócas ar fhás agus ar inoiriúnaitheacht.

I gcéim a dó, rachaidh an cúigear iomaitheoir roghnaithe ar aghaidh chun dul san iomaíocht i seisiúin apnea statach sa linn faoi dhíon ag an Téigh Seó Tumadóireachta ag an NAEC in aice le Coventry thar dheireadh seachtaine an 1/2 Márta. Bíonn seisiúin traenála ar siúl ar an Satharn, agus tá an t-iomaíocht dheireanach socraithe don Domhnach.

Roghnófar an buaiteoir ní hamháin ar an mbonn anála is faide ach ar fhéinfheasacht, sábháilteacht, scíthe agus taitneamh – bunluachanna chlub NoTanx.

Ar an trá

Seachas foghlaim conas saoirse a fháil, beidh duais an bhuaiteora seacht lá caite san Éigipt, ag fanacht i bpuball só ar an trá le sceir choiréil ar leac an dorais agus ag tumadóireacht dhá nó trí huaire sa lá ar sceireacha agus ar longa briste chun a gcuid scileanna a fheabhsú.

Áirítear eitiltí fillte idir Gatwick agus Marsa Alam, seisiúin yoga agus teoirice agus gach béile.

Thosaigh NoTanx i 1999 agus chuaigh sé ar aghaidh ag forbairt an chórais oiliúna NT. Deir sé go bhfuil níos mó ná 2,000 duine tugtha isteach aige chun tumadóireacht a dhéanamh anála, 14 bhall a chur chuig craobhchomórtais an domhain agus 14 taifead Briotanach a shocrú, agus tá craobhacha aige i Surrey, Brighton agus Colchester chomh maith le Londain.

Is féidir leat sonraí iomlána an chomórtais Zero2Hero agus clárú mar iomaitheoir ar shuíomh Gréasáin an chlub – is é an príomhriachtanas ná gur chóir go mbeadh saoirse nua agat.

Chomh maith leis sin ar Divernet: An saoirse is fearr ar domhan, Ní gá dul i bhfad le bheith i bhFeá, Solas lae, Tugann na chéad shaorthiománaithe cuairt ar fho-alt ‘Great Escape’