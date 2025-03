Cairteann Ceardlann Náisiúnta Green Fins treochlár do thionscnaimh inbhuanaithe turasóireachta mara

Tá Green Fins, na caighdeáin dhomhanda comhshaoil ​​um thumadóireacht agus snorcallú, socraithe chun cur le geilleagar gorm na hIndinéise. Spreag ceardlann náisiúnta, a dhírigh ar 'Cumasú tionscal inbhuanaithe tumadóireachta agus snorcallaithe san Indinéis trí thionscnamh Green Fins', comhiarracht chun éiceachórais mhuirí an náisiúin a chosaint trí thurasóireacht mhara.

An Fhondúireacht Reef-World, an Comhlacht Comhordaithe UNEP ar Fharraigí na hÁise Thoir (COBSEA) agus an Ionad Triantán Coiréil Reáchtáil (CTC) Ceardlann Náisiúnta na nEite Glasa in Aryaduta Menteng, Iacárta na hIndinéise, an 18 - 19 Feabhra 2025. Thug an imeacht ríthábhachtach seo, arna thacú ag IUCN (An tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra) tríd an tSaoráid Mhaoinithe Caipitil Nádúrtha Gorm (BNCFF), príomhpháirtithe leasmhara ó rialtas na hIndinéise, tionscal turasóireachta na mara, eagraíochtaí caomhnaithe agus líonra domhanda na hIndinéise um Fhuinneamh Glas a fhorbairt le chéile chun an tionscnamh um Bóithre Glasa a fhorbairt. iniúchadh a dhéanamh ar shásraí maoinithe inbhuanaithe chun é a chur chun feidhme go fadtéarmach.

Chomhoibrigh rannpháirtithe ó chúig aireachtaí Indinéiseacha, lena n-áirítear an Aireacht Gnóthaí Mara agus Iascaigh agus an Aireacht Turasóireachta agus Geilleagar Cruthaitheach, le comhlachtaí bainistíochta MPA áitiúla, oibreoirí tumadóireachta agus saineolaithe idirnáisiúnta chun cúrsa a rianú d'earnáil turasóireachta mara atá níos freagrach don chomhshaol.

Ceardlann Náisiúnta Green Fins i Iacárta

Ghlac an grúpa ilghnéitheach seo páirt i bplé fócasaithe agus pleanáil straitéiseach, thug siad aghaidh ar phríomhghnéithe de chur i bhfeidhm na nEite Glasa agus rinne siad iniúchadh ar dheiseanna chun é a chomhtháthú in iarrachtaí náisiúnta caomhnaithe mara.

“Ní hamháin go bhfuil inbhuanaitheacht á plé againn”, a dúirt JJ Harvey, Stiúrthóir Oibríochtaí ag The Reef-World Foundation. “Tá treochlár inláimhsithe á chruthú againn le haghaidh gníomhaíochta. Bhí an fuinneamh agus an comhoibriú ag an gceardlann seo fíor-spreagtha, ag leagan an bhunsraith le haghaidh fíor-athrú intomhaiste i dtionscal tumadóireachta na hIndinéise agus ag scaoileadh lánacmhainneacht na turasóireachta mara agus ag cinntiú sláinte a sceireacha amach anseo."

“Tá an Triantán Coiréil, mar chroílár domhanda na bithéagsúlachta muirí, ag brath ar cheannaireacht na hIndinéise chun bagairtí a chomhrac trí chaomhnú sceireacha coiréil láidre agus cleachtais inbhuanaithe turasóireachta,” a dúirt Rili Djohani, Stiúrthóir Feidhmiúcháin CTC.

“Is céimeanna ríthábhachtacha iad na hEití Glasa a mhéadú agus iarrachtaí oiliúna a mhéadú chun comhroinnt tairbhí cothroma agus tionchar fadtéarmach caomhantais ár n-acmhainní muirí uathúla a chinntiú.”

Ceardlann Náisiúnta Green Fins i Iacárta

“Tá Geilleagar Gorm Inbhuanaithe chun tosaigh in obair COBSEA ar éiceachórais mhuirí agus chósta,” a dúirt Mahesh Pradhan, Comhordaitheoir UNEP COBSEA.

“Deimhneoidh cleachtais inbhuanaithe in éiceathurasóireacht mhuirí san Indinéis agus i réigiún Mhuir na hÁise Thoir tuilleadh iarrachtaí caomhnaithe nithiúla agus rachaidh sé chun tairbhe na bpobal áitiúil freisin.

“Tá COBSEA bródúil as tacú le tionscnamh Green Fins, a tionscnaíodh sa Téalainn breis is 20 bliain ó shin agus atá anois faoi bhláth ina ghluaiseacht dhomhanda shuntasach.”

I measc na bpríomhchainteanna agus na n-iniúchtaí le linn na ceardlainne bhí:

Ailíniú na nEite Glasa le beartais náisiúnta agus le gealltanais idirnáisiúnta, lena n-áirítear Fís MPA 2030/45 na hIndinéise, an plean gníomhaíochta bithéagsúlachta náisiúnta (NBSAP) agus gealltanais idirnáisiúnta amhail an Creat Bithéagsúlachta Domhanda.

Iniúchadh ar phlean oibre cuimsitheach maidir le cur chun feidhme na nEití Glasa san Indinéis, ag cur síos ar chéimeanna féideartha, amlíne agus straitéisí airgeadais.

Pléitear meicníochtaí maoinithe éagsúla, lena n-áirítear comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha, samhlacha airgeadais cumaisc, agus comhtháthú le cláir atá ann cheana, chun inbhuanaitheacht fhadtéarmach airgeadais na nEite Glasa a áirithiú.

Béim ar chomhoibriú feabhsaithe idir gníomhaireachtaí rialtais, an earnáil phríobháideach agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Fócas láidir ar uilechuimsitheacht, lena n-áirítear cuir chuige atá cuimsitheach inscne agus tacaíocht do ghnólachtaí beaga.

Ceardlann Náisiúnta Green Fins i Iacárta

Leag an cheardlann béim ar sheasamh na hIndinéise mar cheannaire domhanda sa tumadóireacht atá bunaithe ar MPA, le 70% de thumadóirí ag tarlú laistigh de MPAanna. Leag na cainteanna béim ar an ngá atá le dul i ngleic le dúshláin ar nós sceitheadh ​​ioncaim agus costais arda cur chun feidhme agus deiseanna a ghiaráil chun an Eití Glasa a chomhtháthú i dtionscnaimh reatha an rialtais, amhail straitéis Geilleagar Gorm na hAireachta Gnóthaí Mara agus Iascaigh agus cláir turasóireachta inbhuanaithe na hAireachta Turasóireachta.

Ghlac na rannpháirtithe páirt freisin i malartú foghlama, ag roinnt dea-chleachtais ó thíortha mar na hOileáin Fhilipíneacha, an Mhalaeisia, na Seapáine agus na Téalainne, ag díriú ar mhúnlaí maoinithe inbhuanaithe a fhorbairt agus cumas measúnóirí a fheabhsú.

Neartóidh torthaí na ceardlainne seo na hEití Glasa san Indinéis agus cuirfidh siad leis an tionchar domhanda níos leithne, ag tiomáint turasóireacht mhara inbhuanaithe ar fud an domhain.

Déan teagmháil le: eolas@greenfins.net.