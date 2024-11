16 fós ar iarraidh tar éis don ‘tonn ollmhór’ dul faoi uisce ar bord na Mara Rua

Tá sé dhuine dhéag, lena n-áirítear beirt Bhreatnach, fós ar iarraidh tar éis dul faoi uisce ar bord tumadóireachta na Mara Rua Scéal Farraige inné (25 Samhain). Tuairiscítear go bhfuarthas trí chorp go dtí seo.

Bhí an soitheach 44m ag iompar 45 duine, 31 acu ina n-aíonna agus an chuid eile ina mbaill den chriú ón Éigipt, nuair a glaodh an eachtra isteach thart ar 5.30am, mar a tuairiscíodh roimhe seo Divernet. Bhí an bád tar éis Port Ghalib, lastuaidh de Marsa Alam, a fhágáil ar thuras cúig lá, ag dul ó dheas i dtreo cheantar Fury Shoals. Bheadh ​​sé tar éis dul siar ó thuaidh níos déanaí chun Hurghada a bhaint amach.

Thángthas ar mharthanóirí an tóin poill amach ó chúlchiste Wadi el-Gemal idir Marsa Alam agus Hamata, agus iad siúd a raibh géarghá acu le cóireáil á n-aeriompartha chuig an ospidéal agus daoine eile bailithe ag frigéad cabhlaigh ón Éigipt agus tugtha go Hurghada.

Tá an oibríocht chuardaigh á comhordú ag Lárionad Rialaithe an Bhunáit Chabhlaigh agus tá brainsí éagsúla d’fhórsaí armtha na hÉigipte i gceist leis.

Clár taistil pleanáilte

Bhí an clár beo ceithre deic, cabhlach adhmaid tar éis a chlár taistil a phleanáil a dhéanamh i bhfianaise rabhadh Údarás Meitéareolaíochta na hÉigipte i gcoinne gníomhaíochtaí muirí an 24 agus an 25 Samhain mar gheall ar chontúirt ó thonnta arda - cé go raibh Dive Pro Liveaboard, an t-oibreoir cláraithe i Hurghada de chuid Hurghada. Scéal Farraige, gur shéan sé gur ghlac sé aon rioscaí míchuí.

Sa chás sin measadh go raibh tonn féideartha 4m tar éis an soitheach a ghabháil taobh leis, rud a d’fhág go ndeachaigh sé i léig laistigh de sheacht nóiméad measta – agus gur dócha go bhfágfadh sé roinnt paisinéirí fós ina gcábáin.

Ceaptar go bhfuil náisiúnach Fionlannach agus ceathrar criú ina measc siúd atá fós ar iarraidh Scéal Farraige, in éineacht leis an dá aíonna Briotanacha. Tá an Gobharnóireacht na Mara Rua tar éis a chur in iúl go raibh tumadóirí á n-iompar ag an soitheach freisin ag taisteal ar phasanna Mheiriceá, na Beilge, na Síne, na Gearmáine, na hÉireann, na Polainne, na Slóvaice, na Spáinne agus na hEilvéise.

Finscéal Farraige

Feidhmíonn Dive Pro Liveaboards soithí na Mara Rua freisin Finscéal Farraige, Tillis agus Aislingí Coiréil. I mí Feabhra na bliana seo bhí an cabhlach cruach 42m Finscéal Farraige ghabh tine le linn turais seachtaine ó Hurghada go dtí na Bráithre, Daedalus agus Elphinstone, agus mar thoradh ar bhásaigh duine dá aíonna, mná taistil aonair Gearmánacha.

Ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair clár beo eile de chuid na Mara Rua, Seaduction, go tóin poill ar thuras cairte amach as Hamata, tar éis an chuma a bhí ar a chaptaen go ndearna sé neamhaird ar rabhaidh aimsire crua. D'éalaigh an 18 tumadóir agus criú, cé gur chaill a bhformhór a gcuid giuirléidí agus bhí orthu timpeall ocht n-uaire an chloig a chaitheamh i mbáid bheaga sular tarrtháil iad.

Divernet Tá sé i dteagmháil le Dive Pro Liveaboard chun a dtuairimí a fháil faoin eachtra.



Chomh maith leis sin ar Divernet: 'ÁR LIVEABOARD CAPSIZED: ANOIS CAD?', Doirtil BEOchlár na hÉigipte I ndoimhneacht theas, CÉARD A THABHAIRT LEIS AN MHARÚNACHT?