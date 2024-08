Fuair ​​2 tumadóir bás i Lanzarote an lá céanna

Fuair ​​beirt fhear, duine ina thumadóir scúba agus an duine eile ina thumadóir saor de réir tuairiscí, bás i Puerto del Carmen, príomhlimistéar saoire Lanzarote sna hOileáin Chanáracha, ar an Déardaoin (29 Lúnasa).

Go luath san iarnóin, tuairiscítear gur fhulaing fear Briotanach 59 bliain d'aois taom croí le linn tumadóireachta cladaigh is cosúil.

D'ardaigh baill den phobal an t-aláram thart ar 12.30 nuair a tarraingíodh an fear gan aithne as an uisce ag Playa Chica, cuas a raibh tóir ag turasóirí air agus ar an trá is faide ó dheas den bhaile saoire.

Ionad Comhordaithe Éigeandála agus Slándála na nOileán Canárach (CECOES) seolta na chéad fhreagróirí, a tháinig chun an tumadóir a aimsiú agus é faoi ghabháil cairdiach. Níor éirigh le CPR, agus fógraíodh go raibh an fear marbh ag an láthair.

Timpeall sé huaire an chloig ina dhiaidh sin, fuair saortumadóir Francach 41 bliain d'aois bás tar éis dó a bheith buailte ag bád inséidte. Bhí sé ag tumadóireacht i gceantar El Poril i gcalafort La Tiñosa Puerto del Carmen.

Dúradh go raibh bratach rabhaidh agus baoi oráiste ar taispeáint ag an saortumadóir ar an dromchla, ach tuairiscíodh go ndeachaigh an bád lastuas agus é fós faoi uisce, rud a chruthaigh imbhualadh marfach dá bharr.

D'ordaigh CECOES an Garda Sibhialta agus na póilíní araon chuig an láthair, ach ní raibh siad in ann an tumadóir a athbheochan, a d'fhulaing gabháil chairdiach. Tá an dá eachtra faoi imscrúdú oifigiúil anois.

