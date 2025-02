Faigheann 2 tumadóir Rúiseach bás tar éis scaradh sna hOileáin Fhilipíneacha

Fuair ​​beirt tumadóirí scúba Rúiseacha bás sna hOileáin Fhilipíneacha tar éis dóibh a bheith scuabtha amach i sruthanna láidre inné (27 Feabhra). Is cosúil go raibh baint ag tuairiscí nuachta ar “ionsaí siorc” ina dhiaidh sin ar dhuine de na fir le gortuithe a bhain tar éis a bháis.

Tharla an eachtra marfach amach ó oileán Verde, atá suite sa chaolas idir Batangas agus Puerto Galera. Bhí na tumadóirí ag iniúchadh suíomh ag Pulong Bato amach ó oirdheisceart an oileáin.

D'aithin Garda Cósta na bhFilipíneacha na básanna mar Ilia Peregudin, 29 bliain d'aois agus Maksim Melekhov, 39. A mbád tumadóireachta D'Marcaigh Aigéin ón Ionad Tumadóireachta Deluna a d'fhág Puerto Galera ag 9.30am agus shroich an suíomh Pulong Bato ag thart ar 1:XNUMX.

Ag tabhairt corp an tumadóir Ilia Peregudin i dtír (PCG)

Ag thart ar 1pm bhí na fir tar éis tosú ar an dara tumadóireacht i ngrúpa a raibh beirt bhall den teaghlach air freisin – Eduard Peregudin, 57 agus a mhac Timofei, 18 – agus máistir tumadóireachta.

Timpeall leathuair a chloig isteach sa tumadóireacht, tuairiscíodh gur iompaigh sruthanna láidre Ilia Peregudin agus Melekhov go tobann ón gcuid eile den ghrúpa. D'éirigh leis an triúr tumadóirí eile dromchla a thabhairt agus dul ar ais go dtí an bád chun an t-aláram a chur in iúl.

Sheol an Garda Cósta i Batangas oibríocht chuardaigh agus tarrthála, agus dúradh nach raibh na tumadóirí a tháinig slán gan díobháil.

An Garda Cósta ag obair (PCG)

Fuarthas Melekhov gan aithne go gairid roimh 2pm ag tumadóirí ó Arkipelago Divers & Beach Resort i Puerto Galera agus tugadh ar luasbhád chuig ionad leighis i gCathair Batangas é, ach fógraíodh go raibh sé marbh nuair a shroich sé 3.20.

Go gairid roimh 6pm fuair an Garda Cósta corp Peregudin, a raibh an dá lámh in easnamh air, díreach amach ón gcósta ón oileán.

Mhínigh ceannasaí Stáisiún an Gharda Cósta Batangas, an Captaen Airland Lapitan, nuair a d’aimsigh na tarrthóirí do Peregudin “go raibh sé á tharraingt ag siorc”. Dúradh go raibh go leor siorcanna le feiceáil sa chomharsanacht.

Imscrúdaitheoirí ag an ionad tumadóireachta i Puerto Galera (PCG)

Dúirt an Captaen Lapitan freisin go raibh na comhlachtaí próiseáilte cheana féin ag gnóthaire áitiúil agus go raibh siad ar ais chuig gaolta gan dul faoi iarbháis scrúduithe.

D’fhág sé sin nár deimhníodh an raibh Peregudin marbh cheana féin faoin am a dtáinig an siorc nó ar maraíodh siorc é – rud a tharlódh thar a bheith annamh sna hOileáin Fhilipíneacha. Níor taifeadadh ach sé bhás a bhain le siorcanna ó 11 teagmháil ann le 65 bliain anuas.

Mar sin féin, an Garda Cósta na hOileáin Fhilipíneacha d’eisigh sé comhairle níos déanaí do thumadóirí agus d’oibreoirí tumadóireachta chun “forairdeall níos airde a fheidhmiú agus cloí le prótacail dhian sábháilteachta, go háirithe i gceantair ina bhfuil sruthanna láidre agus saol mara gníomhach”.

