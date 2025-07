Triúr tumadóirí ag dul i laige ag an am céanna sa Chóiré

Tógadh triúr tumadóirí tráchtála ina dtríochaidí a bhí ag baint úsáide as aer dromchla gan aithne as uiscí calafoirt sa Chóiré ar maidin inné (30 Iúil), ach fuair beirt acu bás agus dúradh go raibh an tríú duine fós i riocht criticiúil.

Bhí na tumadóirí ag obair ó ghearr i ndiaidh 8am chun bairniclí a ghlanadh ó chorp loinge coimeádáin a bhí ar ancaire i gCalafort Nua Busan i gcathair Changwon.

Garda Cósta Changwon cuireadh foláireamh faoin éigeandáil ag 11.43am agus tháinig póilíní muirí agus paraimhíochaineoirí le fáil amach go raibh na tumadóirí tugtha amach as an uisce ach go raibh siad gan aithne agus go raibh siad á gcóireáil le haghaidh taom croí.

Aistríodh chuig an ospidéal iad go gairid ina dhiaidh sin, áit ar dearbhaíodh go raibh beirt de na tumadóirí marbh. Bhí siad ag obair do chuideachta tumadóireachta a raibh conradh á dhéanamh aici leis an úinéir loinge coimeádáin.

De réir finnéithe, chaill na tumadóirí uile a gconaic ag an am céanna, agus dúirt an Garda Cósta leis an bpreas áitiúil go bhféadfadh fadhb a bheith ann le nasc píobáin lena n-aonad soláthair aeir nó leis an aonad féin. Bhí oifigigh ag déanamh agallaimh agus ag scrúdú an trealaimh agus na scannán CCTV.

Ar an lá céanna, fuair tumadóir scúba áineasa ina 50idí bás i gceantar El Toro ar oileán Mallorca na Spáinne. Go gairid tar éis dó dul ar bord báid arís tar éis tumadóireacht ag thart ar 1.30pm, tuairiscíodh gur thit an fear i laige croí.

Bhí an bád lonnaithe ag Club Luamh Santa Ponça, áit ar theip ar fhreagróirí éigeandála an fear a athbheochan. Chuaigh tumadóirí ón Guardia Civil níos déanaí chun imscrúdú a dhéanamh ar an láthair tumadóireachta.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tumadóireachtaí Dambaí Taibhseacha: 'Le do thoil, tabhair liom leat', Príosún: Úinéir siopa tumadóireachta a d’fhág an tumadóir saor ina aonar, MNÁ AG BRIS ISTEACH SA NUA-SHÉALAINN + FOIRNE TUMDÁLA CABHLACH NA CÓIRÉ, AMFÓRA A FUAIRTEAR AMHARC Ó THRÁ MALLORCA