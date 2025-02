$5m lawsuit tugtha tar éis bháis snorkel

at 10: am 46

Tá cás dlí báis éagórach comhdaithe ag teaghlach as an gCóiré Theas i gcoinne ionad saoire Guam, ag líomhain gur bhásaigh Young Jae Chung, 70 bliain d’aois, le linn “ceacht snorcallaithe” in 2023. Tá damáistí de US$4,806,900 (thart ar £382,000) á lorg ag a ghaolta.

Chuaigh Chung go dtí críoch oileán Guam SAM ar 18 Meán Fómhair anuraidh lena bhean chéile Eun Jung Kim, a mhac Joo Hyung agus beirt gharmhac óg chun a bhreithlá a cheiliúradh.

Bhí siad ag fanacht ag an Pacific Islands Club (PIC) i Tumon Bay, arna bhainistiú ag PHR Ken Micronesia Inc, de réir tuarascála le An tAigéan Ciúin Daily News.

D'óstáil an PIC an ceacht snorcallaithe, agus bhí an teagascóir, gan ainm sa tuarascáil, ag tabhairt an teaghlaigh go dtí an trá agus isteach san uisce. De réir an dlí bhí faillí déanta aige fiafraí dá chuid mac léinn faoin taithí snorcallaithe a bhí acu roimhe seo, faoi aclaíocht choirp nó faoina leibhéil chompord san fharraige.

Líomhnaítear nach ndearnadh aon iarracht ar oiliúint go n-úsáidfeadh na mic léinn a gcuid snorkels i gceart sula dtreorófaí iad isteach in uisce níos doimhne os cionn sceir choiréil ar “luas thar a bheith gasta”. Tá an teagascóir dúradh nach ndearna siad measúnú ar dhul chun cinn nó ar chompord daoine aonair de réir mar a lean siad ar aghaidh.

Ag streachailt le coinneáil suas

Bhí streachailt ag Chung agus a bhean chéile chun coimeád suas, agus Chung masc dúradh go raibh sé ag líonadh le huisce. Dúradh gur bhreathnaigh Kim ar cad a bhí an teagascóir gur theip uirthi a thabhairt faoi deara gur fhan a fear céile aghaidh síos ar feadh tréimhse fada ama.

Ghlaoigh sí ar a mac, a thuig go raibh rud éigin mícheart mar a chonaic sé Chung ar snámh doghluaiste. Bhí scairt aige chun cabhair a fháil agus é ag iompar a athair i dtreo an chladaigh.

Thóg sé an teagascóir 2-3 nóiméad chun iad a leanúint i dtír, dar leis an teaghlach, a luann go raibh an chuma air ansin chun iarracht a dhéanamh CPR gan saol Chung a bhaint ar dtús-seaicéad. Ní raibh sé soiléir an raibh na mic léinn ar fad ag caitheamh seaicéid tarrthála.

Dúradh gur thóg gardaí tarrthála PIC cúig nóiméad chun an láthair a bhaint amach tar éis an t-aláram a ardú. Bhain siad saol Chung -seaicéad sula ndéantar dífhibrileoir a chur i bhfeidhm agus CPR a dhéanamh.

Fógraíodh Chung marbh tar éis é a thabhairt chuig Ospidéal Cuimhneacháin Guam, agus bhí ar an teaghlach níos mó ná $6,900 a íoc chun costais na seirbhísí éigeandála a chlúdach.

Gníomh Haváí

Tá $2 milliún á lorg ag an teaghlach anois le haghaidh báis éagórach, $1 milliún as caillteanas tacaíochta do bhean Chung, $300,000 an ceann as tacaíocht dá bheirt mhac agus $300,000 an ceann mar chúiteamh ar anacair mhothúchánach don cheathrar gaolta atá i láthair ag an láthair. Comhdaíodh an dlí sa An Chúirt Dúiche Guam ar 18 Feabhra.

Anuraidh tugadh caingean dlí eile a bhain le snorcallú agus tá sé le socrú fós. Chuir Patricia Johnson i leith an Fairmont Kea Lani Resort, Údarás Turasóireachta Haváí agus Biúró Cuairteoirí & Coinbhinsiún Haváí as faillí i ndiaidh a fear céile Ray fuair sé bás tar éis snorcallú ag Trá Wailea ar Maui, mar a tuairiscíodh ar Divernet ag an am.

Bhí sé de thátal ag an gcróinéir gur báthadh ba chúis le bás Ray Johnson, ach maíonn a bhean gur cineál Éidéime Scamhóg Thúscail (IPO) ba chúis leis agus nár tugadh foláireamh dóibh faoi na rioscaí a bhain leis an riocht.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tá baintreach Snorkeller ag agairt easpa rabhaidh IPO, Cén fáth ar chóir do snorkelers taiscéalaí básanna a chur ina gcroí, Taifeadann cróinéir na RA an chéad bhreithiúnas IPO ar snorcóir, Gearrann gníomhaireacht stáit amháin fíneálacha eile as bás snorcóir