Gabhadh beirt ag póilíní na Bahámaí tar éis dóibh bád luas a bhualadh agus a theitheadh

Tá beirt fhear áitiúil, 55 agus 21 bliain d'aois, gafa ag na póilíní sna Bahámaí i ndáil le heachtra báid bhuail agus teith inar gortaíodh go dona an snorclálaí Brent Slough ar an 30 Meitheamh. Bhí na fir á gceistiú agus tá siad os comhair cúisimh as díobháil thromchúiseach a dhéanamh trí fhaillí.

Bhí an t-iar-Ranger 42 bliain d'aois de chuid Arm na Stát Aontaithe, ar saoire lena theaghlach, ag snorcláil in uisce éadomhain 6 mhéadar ón gcladach ag trá Tar Bay ar an gceann is mó de shlabhra oileán Exuma, Great Exuma.

Bhuail lián an tsoithigh, a ndearna finnéithe cur síos air mar bhád luasghéaraithe bán 6m de chineál Boston Whaler, barr chúl a chosa leis, rud a d’fhág gortuithe tromchúiseacha air. In ainneoin a scread ar chabhair, tuairiscíodh gur fhéach duine amháin ar a laghad de lucht an bháid siar sular imigh sé ar luas lasrach.

Tógadh Slough amach as an uisce agus chuir daoine ar an trá stop leis an fhuiliú mór ag baint úsáide as tuáillí, ach nuair nár tháinig aon fhreagróirí éigeandála b’éigean é a thabhairt chuig clinic áitiúil i gcúl trucaile.

Trá Bhá na Tar (Google Earth)

Tógadh san aerárthach go Miami, Florida é ina dhiaidh sin, áit ar rinneadh obráid ceithre huaire an chloig air agus d’fhan sé san aonad dianchúraim.

Dúirt bean chéile Slough, Whitney, go raibh “an t-ádh air a bheith beo”. GoFundMe Seoladh achomharc ar US $90,000 chun na costais leighis láithreacha a chlúdach, suim atá beagnach clúdaithe anois.

'Cúram neamhleor'

Tagraíonn an t-achomharc don teaghlach Slough mar dhaoine a raibh “lá gan dóthain cúraim in Exuma agus Nassau” acu agus iad ag fanacht leis an aeriompar, chomh maith leis an dúshlán a bhaineann le freastal ar riachtanais leighis Slough atá le teacht agus é a thabhairt ar ais go Texas.

Dúirt finné súl amháin le nuachtán na mBahámaí an Tribune gur iarradh air teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an áis chúram sláinte áitiúil nuair a ghlaoigh sé ar na póilíní ón trá.

Níorbh ann ach tar éis 45-60 nóiméad, nuair nár tháinig an t-otharcharr ná na paraimhíochaineoirí a bhíothas ag súil leo, gur iasacht an grúpa ag an trá an trucail ó chúramóir na maoine inar raibh an teaghlach ag fanacht chun é a thiomáint chuig an ospidéal.

Tá an eachtra tar éis cáineadh sna meáin shóisialta a spreagadh i measc chónaitheoirí Exuma faoin easpa soláthair leighis éigeandála agus an cheist maidir le cosaint do shnámhóirí ó bháid. De ghnáth, toirmiscíonn dlí muirí na mBahamach báid a oibriú ag luas ard laistigh de 60m ón gcladach i limistéir daonra nó snámha.

