'Bí cúramach agus báid tumadóireachta na Mara Rua á roghnú agat' a deir MAIB

Modhnuithe contúirteacha, trealamh sábháilteachta lochtach nó easnamhach, bac ar bhealaí éalaithe agus scipeáil faisnéise – ba shaincheisteanna iad seo a aithníodh arís agus arís eile i measc 16 theagmhas a bhain le báid tumadóireachta na Mara Rua as ar tháinig go leor básanna, lena n-áirítear náisiúnaigh na RA, le cúig bliana anuas.

Anois an RA An Brainse um Imscrúdú Timpistí Muirí (MAIB) tar éis obair leantach a dhéanamh ar litir mhí na Nollag chuig údaráis na hÉigipte imní a chur in iúl maidir le sábháilteacht ar bord beo trí feasachán sábháilteachta a eisiúint d’aon duine atá ag smaoineamh ar bhád tumadóireachta ar an Muir Rua a thógáil saoire.

D’fhéach MAIB go háirithe ar thrí eachtra a tharla le 20 mí anuas, a bhain leis an Banríon Carlton, a capsized in aice le Hurghada inar gortaíodh roinnt daoine, lena n-áirítear náisiúnaigh na RA, i mí Aibreáin 2023; Hairicín, a chuaigh trí thine an Meitheamh sin agus tréigeadh é in aice le Elphinstone Reef, nuair a cailleadh triúr aoi ón RA; agus, Samhain seo caite, Scéal na Mara, a bhunaigh ó dheas de Phort Ghalib le ceithre chorp faighte agus seachtar eile, lena n-áirítear lánúin ón RA, ar iarraidh marbh toimhdithe.

Deir an brainse gurb é ceann de na príomhcheisteanna sábháilteachta atá aitheanta acu ná gur tógadh na báid go dona agus gur minic gur athraíodh nó gur leathnaíodh iad go substaintiúil, rud a d’fhág go n-éiríonn cuid acu éagobhsaí.

Sea Story roimh agus tar éis é a mhodhnú agus a leathnú (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Bhí trealamh riachtanach tarrthála lochtach, as dáta le haghaidh seirbhíse agus, i gcásanna áirithe, in easnamh, a deir an brainse. Sa chás go raibh tinte briste amach, léirigh a scaipeadh tapa cosaint struchtúrach lag ó dhóiteán, rud níos measa ag trealamh ar nós córais braite dóiteáin agus múchtóirí a bheith in easnamh nó lochtach.

Bhí bealaí éalaithe éigeandála trí dhoirse inghlasáilte, ní raibh aon soilsiú éigeandála ann agus ní raibh siad marcáilte, agus bhí na cruinnithe faisnéise sábháilteachta d’aíonna ar droch-chaighdeán nó ní raibh siad á reáchtáil ar chor ar bith. Bhí an chuma ar chriúnna a bheith oilte go dona agus nach raibh cur amach acu ar a gcuid soithí.

Tugann feasachán sábháilteachta an MAIB le fios gur minic a mhargaítear laethanta saoire beo ar bord “ag úsáid rátálacha agus athbhreithnithe a phostáiltear líne nach gá go bhfuil siad cruinn agus nach gcinntíonn caighdeáin sábháilteachta”.

Is cúis imní freisin go bhfuil roinnt aíonna tar éis bogadh go bád seachas an ceann a d’áirithíodar ar shroichint na hÉigipte dóibh, “rud a rinne a gcuid iarrachtaí a dhiúltú. saoire ar árthach sábháilte”.

An Bhanríon Carlton, a d’iompaigh níos déanaí (Carlton Fleet Red Sea)

Tuairiscíodh ar theagmhais eile ón dara leath de 2024 Divernet bhain an Nórán, a chuaigh trí thine i mí na Samhna; Seaduction, a chuaigh go tóin poill i mí Dheireadh Fómhair; agus Exocet, a bhuail reef i mí an Mheithimh.

Comhairle do thumadóirí

Molann an MAIB nach gcuirfidh aíonna ionchasacha laethanta saoire beo ar bord in áirithe ach amháin trí dhíoltóirí creidiúnacha atá in ann dearbhú a thabhairt maidir le caighdeáin sábháilteachta.

Nuair a bheidh siad ar bord, ba chóir do thumadóirí iarraidh ar an bhfoireann mionteagasc sábháilteachta críochnúil a sholáthar roimh imeacht. Ba cheart a bheith ag súil go gcumhdódh sé seo bealaí amach éigeandála agus comharthaí rabhaidh, stáisiúin tionóil, suíomh agus úsáid trealaimh sábháilteachta agus nósanna imeachta long tréigthe.

Hairicín trí thine (Fawzy Tameir)

“Cé nach bhfuil an dlínse ag an MAIB imscrúdú a dhéanamh ar thimpistí a bhaineann le soithí faoi bhratach nach ón RA iad a oibríonn laistigh d’uiscí teorann stáit chósta eile, chuireamar na húdaráis chuí ar an eolas faoinár leas náisiúnta agus thairg muid gach cúnamh le haon imscrúdú sábháilteachta a dhéanann siad,” a deir Andrew Moll, príomhchigire tionóiscí mara an MAIB.

Tá an RA cláraithe mar stát a bhfuil suim mhór aige in imscrúduithe sábháilteachta na hÉigipte ar na teagmhais seo, agus tá litir Moll i mí na Nollag seolta chuig an Údarás na hÉigipte um Shábháilteacht Mhuirí (EAMS).

Ag tabhairt foláireamh go bhfuil “dóchúil go dtógfar, go gcothabhálfar, go bhfeisteofar agus go n-oibreofar báid tumadóireachta na Mara Rua de réir chaighdeán na n-árthaí comhchosúla sa RA”, molann an MAIB “a bheith an-aireach agus bád á roghnú”. Tá an feasachán sábháilteachta le fáil ar a láithreán gréasáin.



Chomh maith leis sin ar Divernet: Iarrachtaí chun comhéigean Scéal Farraige tumadóirí-marthanóirí tuairiscithe ag BBC. 'Chuir ár gclár beo tumadóireachta i léig: Anois, cad é?', Doirtil bord beo na Mara Rua ag Abu Nuhas, Fuair ​​tumadóirí hairicín bás – agus eachtra eile ar bord beo