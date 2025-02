Fágann stailc bád tumadóir le créacht chinn

at 10: am 13

Bhí an t-ádh le tumadóir scúba Astrálach a bheith beo ach d’fhulaing sé gás domhain ina cheann tar éis dó a bheith buailte ag bád amach ó Oileán Rottnest ar 15 Feabhra.

Bhí Damien Mcateer as Perth ag tumadóireacht ar shuíomh Jackson Rock in éineacht le baill eile de Chlub na dTiscéalaithe Faoi Uisce in Iarthar na hAstráile óna mbád ar ancaire, agus bhí sé ag filleadh ar an dromchla le triúr tumadóirí eile faoina bhun, a thuairiscigh ABC News.

Bhí ainm an chlub ar taispeáint i litreacha móra ar an gcabhlach ar an mbád tumadóireachta agus bhí brat feiceálach tumadóireachta ar foluain aige, rud a thabharfadh le fios gur chóir go mbeadh fad 50m ar a laghad agus b’fhearr 100m á choinneáil ag soithí a bhí ag dul thart.

Dúirt Mcateer gur mhothaigh sé “sordóg mhór ar chúl a chinn” ach nár chuala sé fuaimeanna an innill ar a dhul suas agus gur chonaic sé an soitheach agus é ag luascadh i gcéin.

Tharraing baill eile den chlub Mcateer ar an mbád agus thug siad garchabhair dó sular tugadh i dtír go dtí an t-ospidéal é, áit a raibh greamanna ag teastáil dá chréacht. Dúirt an tumadóir le ABC níos déanaí go bhféadfadh sé nach raibh an tiománaí buailte agus rith ar an eolas faoi dhuine ar bith a bhuail.

Chuir an lucht féachana ar bhád an chlub an t-árthach ciontach síos mar 5m ar fad agus bán le stríoc glas nó liath ar an taobh agus ceannbhrat bán. Thuairiscigh siad an teagmhas do phóilíní agus do roinn iompair an stáit, a chuir tús le himscrúdú agus d'iarr siad ar aon duine a bhfuil faisnéis acu teacht chun cinn.

Mheas na finnéithe go raibh an t-árthach tar éis dul thar 20-25m dá mbád tumadóireachta agus go raibh sé ag taisteal “i bhfad ró-ghasta”, rud a d’fhág go raibh an tumadóir “orlach ó bhás”.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tá teaghlach cailíní ag iarraidh freagraí ar bhás snorcallú Oileáin Mhaildíve, Freastalaí prop cos tumadóir baineann san Oileáin Mhaildíve, Bhuail Bád tumadóir tar éis neamhaird a bratach rabhaidh, Gearradh fíneáil ar thiománaí bád luais a bhuail tumadóir