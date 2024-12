Fuarthas corp sa tóir ar thumadoir in Orc

Tá corp aimsithe ach fós le haithint go foirmiúil, tar éis cuardach a dhéanamh ar thumadóir muiríní tráchtála a chuaigh ar iarraidh tráthnóna an 27 Samhain i Scapa Flow, Inse Orc.

Tá teaghlach an tumadóir curtha ar an eolas faoin bhfionnachtain, áfach Póilíní na hAlban, a deir go ndearnadh é thart ar 11am ar an 6 Nollaig ar Chlochán Churchill. “Ní cosúil go bhfuil aon imthosca amhrasacha ann agus cuirfear tuarascáil faoi bhráid an Procurator Fioscach,” a deir sé.

Tógadh an tsraith Bhacainní Churchill, a nascann mórthír Orc le ceithre oileán máguaird, ar orduithe Phríomh-Aire na Breataine le linn an Dara Cogadh Domhanda chun bunáit Scapa an Chabhlaigh Ríoga a chosaint ar ionsaí U-bháid, tar éis dul faoi HMS. Darach Ríoga.

Mar a tuairiscíodh níos luaithe ar Divernet, rinneadh cuardach ar an tumadóir a bhí ar iarraidh dlithe suas ar 2 Nollaig nuair a tháinig sainaonad póilíneachta mara & tumadóireachta go hInse. An lá tar éis an fear imithe Bhí Garda Cósta Orc tar éis seasamh síos cuardach ilghníomhaireachta aeir agus farraige, rud a fhágann gur féidir leis na póilíní leanúint ar aghaidh lena n-imscrúdú féin ach dul isteach arís sa chuardach níos déanaí.

Tá a fhiosrúchán féin á dhéanamh ag Údarás Cuain Chomhairle Inse Orc freisin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tumadóir ar Iarraidh I SREABHADH SCAPA, AINMNÍODH AN TUUMADÓIR RÉIGE SCAPA, Bás tumadóireachta EILE IN ORCAI, Fuair ​​tumadóirí bás as Arcaibh agus i gCorn na nGall