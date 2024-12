Tumadóirí Briotanacha ar iarraidh ó Sea Story ainmnithe

Tá tumadóirí Briotanacha i measc na seachtar nach bhfuil cuntas orthu go fóill tar éis an tóin poill an Scéal Farraige beochlár san Éigipt ainmnithe mar Jenny Cawson, 36 agus Tariq Sinada, 49, lánúin gafa ó Devon.

Tuairiscítear gur oibrigh an bheirt tumadóirí roimhe seo mar theagascóirí sa Téalainn, san Indinéis agus sna hOileáin Fhilipíneacha, ach go raibh siad fostaithe mar chomhairleoirí TF anois agus iad ina gcónaí le chéile in Ashburton.

Ainmníodh beirt tumadóirí eile ón mBreatain a tarrtháil i ndiaidh an tóin poill mar Colin Sharratt, 65, agus Sally Jones, 58, lánúin as Londain. Bhí siad i measc seisear aíonna agus deirtear gur cuireadh cóir leighis ar thriúr criú do mhionghortuithe in ospidéal i Marsa Alam.

Colin Sharratt agus Sally Jones a tháinig slán

Scéal Farraige bhí 44 duine á n-iompar aige, 14 acu ina gcriú. Tá trí cinn is tríocha tarrtháil agus fuarthas ceithre chorp, ina measc sin an captaen, Alaa Hussein.

Tá cur síos déanta ar an oibríocht chuardaigh ar an árthach féin mar chontúirteach, ar cuireadh bac uirthi ag dálaí garbha na farraige, cé go bhfuil ceisteanna curtha faoin méid ama a thóg sé chun an taobh istigh den bhád a sciúradh le haghaidh daoine a d’fhéadfadh a bheith beo.

Áirítear ar an bhfoireann tarrthála, arna chomhordú ag Cabhlach na hÉigipte, oibrithe deonacha míleata eile, Garda Cósta (cuid den Chabhlach) agus tumadóirí áitiúla.

Chuaigh an soitheach le cabhlach adhmaid go doimhneacht 12m agus gearradh amach os cionn an dromchla go luath ar an 25 Samhain. Ní raibh sé go dtí thart ar 30 uair níos déanaí an oíche dár gcionn, áfach, fuair tarrthálaithe amach agus bhí siad in ann a bhaint as cúigear daoine a tháinig slán gafa i gcábán. Tháinig siad slán sa fhuacht agus sa dorchadas a bhuíochas le haerphóca 20cm ar dhomhain.

One of the five survivors, 23-year-old teagascóir Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Rinne sé iarracht cabhrú le haíonna: Youssef Al-Faramawi

Dúirt sé leis an bpreas go raibh sé dúshlánach an bád ceithre deic a chuardach le solas tóirse, lena n-áirítear an tasc chun doirse an chábáin a oscailt.

Croitheadh ​​agus tilting

Seachas an RA, tá sé ráite go dtagann aíonna tumadóireachta eile ar an soitheach ón mBeilg, ón tSín, ón bhFionlainn, ón nGearmáin, ó Éirinn, ón bPolainn, ón tSlóvaic, ón Spáinn, ón Eilvéis agus ó SAM. Tar éis cóireála leighis, nuair ba ghá, i Marsa Alam, tugadh marthanóirí go Hurghada lena n-aisdúichiú.

Ag caint leis an Scáthán, dúirt ball den chriú faoin tonn a dúirt gur sháraigh sé an bád: “Ní fhacamar a leithéid riamh cheana. Bhuail sé an bád go tobann agus chroith sé go foréigneach sula ndeachaigh sé i léig. Rinneamar iarracht paisinéirí a chur ar an eolas ach ní raibh mórán ama ann.” Scéal Farraige go tóin poill laistigh de sheacht nóiméad.

Dúirt finné eile gur “bhraith siad an bád ag claonadh go géar agus go ndearna siad iarracht greim a choinneáil ar rud éigin cobhsaí, ach bhí an t-iompú thar a bheith gasta. Chuala mé screadaíl ón taobh istigh de na cábáin ach ní raibh go leor in ann dul amach mar bhí na doirse dúnta agus an áit ag líonadh le huisce.”

Mar sin féin, dúirt an t-aigéaneolaí Simon Boxall le Sky News nach raibh aon fhianaise ann go raibh tonn ollmhór ann agus mhaígh sé nach leor an fórsa gaoithe ag an am “na tonnta 3-4m líomhnaithe seo a chruthú”.

Scéal na Mara (Gobharnóireacht na Mara Rua)

In ainneoin rabhaidh drochaimsire agus riocht na farraige, a d’eisigh Údarás Meitéareolaíochta na hÉigipte an lá roimh imeacht, d’fhág an bád tumadóireachta Port Ghalib an 24 Samhain.

Chuaigh sé ó dheas ar chlár taistil cúig lá ar cheart go bhfaca sé ag sroicheadh ​​Hurghada ag deireadh na seachtaine. Tharla an tóin poill in aice le Dolphin Reef i dtreo Hamata, agus mhínigh Gobharnóir na Mara Rua go gasta gur “tonn ollmhór” a bhí i gceist.

Is gá imscrúdú a fheiceáil

“Braithim go fóill nach dócha gur tonn é seo ba chúis leis an dul i léig,” a d’áitigh an t-aigéaneolaí Boxall. “Ní mór dúinn imscrúdú a fheiceáil ag teacht as seo. Is laethanta tosaigh fós é, ach tá an t-eolas a thagann ó údaráis na hÉigipte fós an-ghann.”

Ar an drochuair, in ainneoin go bhfuil cúig chuas báistí agus tine sa Mhuir Rua i mbliana, ní dhéanann údaráis na hÉigipte torthaí na n-imscrúduithe geallta a roinnt go rialta.

Cailleadh eile a tharla le déanaí ná an clár beo Seaduction, a bhí ar aghaidh freisin brionnaithe le turas ainneoin rabhadh aimsire.

Is iad na báid atá á n-oibriú ag dhá cheann de chaillteanais na bliana seo anois Dive Pro Liveaboard. Seachas Scéal Farraige, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Níl ach é sin ráite ag oifigigh na hÉigipte Scéal Farraige deimhniú sábháilteachta bailí agus tuigeadh nár léirigh aon fhadhbanna teicniúla.

Dúirt tumadóir le Sky News an tseachtain seo go raibh turas le déanaí ar árthach eile Dive Pro Liveaboard, an 32m Péarla farraige, gur nocht sé druileanna aslonnaithe agus droch-chaighdeáin sábháilteachta a thug sé air. Dúirt sé go raibh sé fágtha le fáil amach agus oibriú amach conas a scaoilfeadh sé haiste bheag éigeandála an tsoithigh dó féin. Níl DPL ag freagairt iarratais ar thuairimí.

This post has been amended to remove the suggestion that DPL was an operator of the liveaboard Scuba Scene. When that boat caught fire in 2022, it was replaced by DPL vessel Sea Legend – which itself caught fire this year.

