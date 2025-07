Bronnadh gradam tarrthála ar theagascóir scúba Briotanach

Bronnadh gradam crógachta iomráiteach ar theagascóir scúba Briotanach a dúradh gur tharrtháil sé 27 tumadóir nuair a bhí siad sáinnithe i bhfarraigí garbha ag láthair tumadóireachta cladaigh Cirkewwa i Málta anuraidh.

Bronnadh bonn cré-umha an Royal Humane Society, príomhghradam a thugann onóir dóibh siúd a chuireann a saol féin i mbaol mór chun duine eile a shábháil nó a dhéanann iarracht duine eile a shábháil, ag searmanas i Halla Haberdashers i Londain an tseachtain seo caite.

Is leis an stiúrthóir cúrsa Marcus Kitching-Howe, 32 bliain d'aois, as Swainby i dTuaisceart Yorkshire ó dhúchas, ionad forbartha teagascóirí PADI 5*. ABC Tumadóireachta Málta i mBá San Pól.

Bhí sé tar éis an t-uisce a fhágáil go gairid i ndiaidh meán lae ar an 26 Márta tar éis tumadóireacht oiliúna ar an Rozi longbhriste, ar an eolas faoi réamhaisnéisí drochaimsire don tráthnóna. De réir mar a mhéadaigh na gaotha go tobann, d’fhéadfadh sé a fheiceáil go raibh na tumadóirí sin fós san uisce os comhair bealach amach contúirteach mar gheall ar na dálaí garbha farraige.

lifeline

Cheangail Kitching-Howe rópa 12m le ráille láimhe agus d’fhill sé ar an uisce chun cabhrú leis na tumadóirí iad féin a tharraingt amach.

Bhí na tonnta ag déanamh deacair ar go leor acu an líne a bhaint amach ach d’fhan sé san uisce ar feadh leathuaire chun cabhrú leo, ag tabhairt rabhaidh do dhaoine eile imeacht ó na carraigeacha agus dul isteach in uisce oscailte mar go mbeadh sé níos sábháilte do bháid tarrthála iad a phiocadh suas ansin.

Nuair a thug sé faoi deara tumadóir amháin a bhí á choinneáil ar snámh ar a dhroim ach gan freagra a thabhairt, shnámh sé anonn agus rinne sé iarracht é a athbheochan, cé nár éirigh leis an fear Ollainnis 45 bliain d’aois a shábháil.

“Is mór an onóir dom an gradam a fháil,” a dúirt Howe. “Ghníomhaigh mé go hintinneach agus is lá é nach ndéanfaidh mé dearmad air go deo, go háirithe cailliúint thragóideach duine de na tumadóirí a bhí san uisce ag an am.”

An Cumann Ríoga Daonna Bunaíodh i Londain sa bhliain 1774 ag na lianna aitheanta William Hawes agus Thomas Cogan, a raibh fonn orthu teicnící athbheochana a chur chun cinn agus luach saothair a thabhairt do dhaoine a chuir a saol féin i mbaol chun daoine eile a tharrtháil.

Le 250 bliain anuas, tá athbhreithniú déanta ag an gcumann ar níos mó ná 88,000 ainmniúchán agus tá i bhfad os cionn 200,000 gradam bronnta aige.

