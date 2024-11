Treoraíonn an Garda Cósta bád tumadóireachta chuig na tumadóirí atá ar iarraidh

Chuaigh cúigear as grúpa seisear tumadóirí scúba ar iarraidh óna mbád tumadóireachta i Haváí ar 6 Samhain – agus de réir an tumadóir a d’fhan ar an mbád, ní raibh a chaptaen i gceannas ar an scéal.

Tarrtháil na tumadóirí tar éis dóibh a bheith faoi deara tuairim is míle ó dheas de Hawaii Kai, ag rinn oirdheisceart oileán Oahu, ag lánúin ar a luamh 13m Shealbhú go tapa. Ní raibh siad in ann an grúpa a thabhairt ar an soitheach go sábháilte, chuir siad an Garda Cósta ar an eolas, a thaispeáin don chaptaen ansin cá háit a bhféadfadh siad teacht ar a chuid cliant.

Chuala an lánúin glaonna ar chabhair agus chonaic siad na tumadóirí ag cloí lena chéile i gcéin, thuairiscigh siad. Nuair a tháinig Camila Storchi agus a fear céile Ryan níos gaire d’inis na tumadóirí dóibh gur imigh siad óna mbád cairtfhostaithe, mil Ann, thart ar 90 nóiméad níos luaithe.

“Bhí sé stoirmeach agus bhí an ghaoth ag séideadh níos tapúla sa nóiméad,” a dúirt Storchi. “Ní raibh ach tumadóir amháin i staid chriticiúil – liath, hipiteirme, ag caitheamh aníos – agus mar sin rinneamar iarracht é a fháil ar bord ar dtús. Bhí sé ró-thapa, le trealamh trom – bhí cosc ​​pearsanta agam orthu a bhfearas a bhaint.

“Is é an chéad rogha eile a bheadh ​​againn ná an halyard a úsáid ach thiocfadh rioscaí a ghlacadh agus shocraigh muid go léir fanacht leis an nGarda Cósta.” Chaith an lánúin líne chrochta do na tumadóirí. “Chuireamar ciorcal timpeall orthu ar feadh 45 nóiméad, ag caint, ag tairiscint uisce agus á gcoimeád i ndea-spiorad,” a dúirt Storchi.

I dteagmháil leis na tumadóirí

Dúirt an Garda Cósta gurb é glaoch éigeandála na lánúine an chéad tuairisc ar scaradh na mbád, a dúirt Storchi. Timpeall 45 nóiméad ina dhiaidh sin tháinig ceann dá héileacaptair, agus ina dhiaidh sin tháinig an mil Ann, a phioc suas a chuid tumadóirí agus d'imigh láithreach.

Dúirt Storchi, a bhí i dteagmháil leis na tumadóirí níos déanaí, gur líomhain an té a roghnaigh fanacht ar an mbád tumadóireachta tar éis dó fadhbanna a chomhionannú gur theip ar an gcaptaen faire amach ceart a choinneáil, agus go raibh gá lena aird. a tharraingt fiú le teacht an héileacaptair.

De réir an Gharda Cósta, mil Annní raibh an captaen i dteagmháil ach amháin tar éis éisteacht leo Shealbhú go tapaiarratais ar chúnamh. Atreoraíodh ceann dá héileacaptair ó a oiliúint eitilte agus nuair a shroich sé an láthair bhí an píolótach tar éis suíomh na tumadóirí a chur ar aghaidh chuig an mil Ann ionas go bhféadfadh sé iad a phiocadh suas. Níor tuairiscíodh gortuithe ar bith.

Bhí an tumadóireacht eagraithe ag Aaron's Dive Shop, IDC PADI 5* i Kailua a mhaíonn gurb é an t-ionad is sine i Haváí, tar éis dó a bheith ag feidhmiú le breis agus 50 bliain. mil Ann tá sé ar cheann den dá bhád a dhéanann an chuid is mó dá cairteacha laethúla.

Dúirt Aaron leis an bpreas áitiúil níos déanaí go raibh cinneadh déanta ag an nóiméad deireanach suíomh tumadóireachta an ghrúpa a athrú ach nár leanadh a “phrótacal doiciméadaithe” agus an t-athrú seo á dhéanamh.

Bhí na bearta cearta glactha ag an gceannaire tumadóireachta maidir le húsáid SMBanna agus an grúpa a choinneáil le chéile le linn an idirscartha, a dúirt sé, agus bhí athbhreithniú le déanamh ar an eachtra. Tá an Garda Cósta Tá sé ráite aige freisin go bhfuil imscrúdú á dhéanamh aige.

