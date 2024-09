Tháinig meath ar easpa gnímh an Gharda Cósta ar chomóradh Coincheapa

Thapaigh Bord Sábháilteachta Iompair Náisiúnta SAM (NTSB) an deis ar chomóradh cúigiú bliain an Conception tumadóireacht beo ar bord dóiteáin chun Garda Cósta SAM a cháineadh as an bhfreagra oighreach a líomhnaítear a bheith aige ar ghlaonna ar bhearta sábháilteachta muirí a ghéarú sula gcailltear a thuilleadh daoine.

Ar an 2 Meán Fómhair, chuaigh gaolta an 34 duine a fuair bás a bhí gafa i bunseomra amháin nuair a chuaigh an bád trí thine le hoifigigh an NTSB ag an oifig. Conception cuimhneachán ar chladach Santa Barbara i California, chun ómós a thabhairt dóibh siúd a fuair bás in 2019 agus chun glaonna gnímh a athnuachan.

Tá sé de chumhacht ag an NTSB tubaistí a imscrúdú agus eisiúint moltaí bunaithe ar a thorthaí, ach ní féidir rialacháin a dhéanamh. Tháirg sé tuairisc tar éis dóiteán thar oíche in Oileán Santa Cruz in aice láimhe, inar fuair na paisinéirí go léir bás agus an captaen agus gach duine seachas duine amháin den chriú éalú.

Conception ag breacadh an lae an 2 Meán Fómhair, 2019 (An Bord Náisiúnta um Shábháilteacht Iompair)

Dúirt cathaoirleach an bhoird, Jennifer Homendy, a bhí ag láthair na tine, leis an gcruinniú go bhféadfadh na moltaí sábháilteachta a d’eisigh sé ceithre bliana ó shin “an 34 duine a fuair bás ar bord an oileáin a shábháil. Conception".

Bhí ceithre phríomh-mholadh tugtha do shoithí beaga paisinéirí – mar Conception – le breathnú agus an Garda Cósta le cur i bhfeidhm, ach dúirt Homendy nár éirigh leis beart láithreach a dhéanamh ina leith sin.

Is tar éis don Chomhdháil beart a shainordú in 2021 a chuir sí “riail chríochnaitheach eatramhach” i bhfeidhm – ach ba chosúil nár tharla aon rud ó shin, a dúirt sí, agus bhí sé “blianta ar shiúl” fós ón riail deiridh sin.

4 eochair-mholadh

Ba é an chéad cheann de na ceithre riachtanas ná gur chóir go mbeadh brathadóirí deataigh agus dóiteáin idirnasctha ag cláir bheo i ngach spás lóistín, ionas go gcuirfeadh sé as do bhrathadóir amháin na cinn eile ar a seal.

Ba cheart nósanna imeachta iniúchta a chur i bhfeidhm chun a fhíorú go seolann úinéirí agus oibreoirí soithí patróil fánaíochta agus chun a áirithiú go bhfanann an fhoireann atá freagrach ina dhúiseacht.

Ba cheart bealach éalaithe a chur ar fáil do phaisinéirí agus don chriú isteach i spás seachas an príomhbhealach amach agus, ar deireadh, ba cheart a chinntiú nach gcuirfí bac ar na bealaí éalaithe éigeandála, lena n-áirítear doirse agus hataí os cionn bunspásanna.

“Is é an rud nach bhfuil déanta ag an nGarda Cósta - rud a d'iarr muid orthu a dhéanamh ó 2013 ar a laghad eisiúint rialachán a éilíonn ar gach oibreoir soithí paisinéirí a bhfuil bratach SAM orthu, lena n-áirítear soithí beaga paisinéirí, Córas Bainistíochta Sábháilteachta, nó SMS a chur i bhfeidhm,” a dúirt Homendy.

“I sábháilteacht mhuirí, cinntíonn SMS comhlíonadh na rialachán atá ann cheana féin. Is próiseas é lena chinntiú go bhfuil rialacha agus nósanna imeachta a bhaineann le hoibríochtaí sábháilte i bhfeidhm. Clúdaíonn sé cothabháil choisctheach agus nósanna imeachta éigeandála, leagann sé síos slabhra ceannais agus sonraíonn sé dualgais agus freagrachtaí na mball foirne amhail patróil fánaíochta.”

Conception plaic cuimhneacháin i Santa Barbara (Antandrus)

'Cé mhéad uair eile?'

An NTSB tar éis moladh a eisiúint ar dtús chuig an Garda Cósta le haghaidh SMS a bhaineann le báid farantóireachta in 2003 agus le haghaidh gach soitheach paisinéirí in 2012, tar éis a imscrúduithe ar dhá thimpiste farantóireachta thromchúiseacha i Nua-Eabhrac a bhí mar thoradh ar bhásanna iolracha agus gortuithe. In 2010 d'iarr Comhdháil ar an nGarda Cósta SMS a éileamh do gach soitheach paisinéirí.

“I litir chuig an NTSB in 2013, dúirt an Garda Cósta go raibh siad ag cur tús le déanamh rialacha chun SMS a éileamh,” a dúirt Homendy. “Níor chualamar a thuilleadh.” Luaigh sí tuilleadh tionóiscí tromchúiseacha an bhliain chéanna sin, agus arís in 2018.

“Ansin in 2019, phléasc tine ar an Conception agus faigheann 34 duine bás. Cé mhéad uair a chaithfidh muid glaoch ar an nGarda Cósta gníomhú? Cé mhéad duine eile a theastaíonn le gortú? Cé mhéad duine eile a chaithfidh bás a fháil? Cá mhéad uair eile a chaithfidh an Chomhdháil leanúint ar aghaidh ag insint don Gharda Cósta rud éigin a dhéanamh?" a dúirt sí.

“Ba é an ceann deireanach a chualamar ón nGarda Cósta ar SMS ná a n-eisiúint ar Réamhfhógra maidir le Rialú Beartaithe i mí Eanáir 2021, beagnach ceithre bliana ó shin. Is í an chéad chéim eile ná Fógra um Dhéanamh Rialacha Beartaithe, agus ansin Riail Dheiridh.

“Nílimid ag Riail Deiridh fiú. Sin blianta fós ar shiúl. Cad atá ag tógáil chomh fada sin? Tá sé blianta ó ár gcéad mholadh! Tá muintir, cairde caillte ag muintir. Ní staitisticí amháin iad seo. Ní huimhreacha amháin iad. Daoine iad seo. Saol nach mbeidh mar a chéile choíche.”

Freagra an Gharda Cósta

Tá Garda Cósta SAM “go hiomlán tiomanta i gcónaí do shábháilteacht paisinéirí ar gach soitheach beag paisinéirí a chinntiú”, a dúirt sé Divernet. “Mar fhreagra ar an tragóid seo agus ar mholtaí sábháilteachta an NTSB ina dhiaidh sin, tá sraith feabhsuithe suntasacha sábháilteachta paisinéirí curtha i bhfeidhm againn le cúig bliana anuas atá dírithe go díreach ar thaismí a chosc amach anseo.

“Áirítear orthu seo feabhsuithe ar bhrath deataigh, bealaí éalaithe éigeandála, comhraic dóiteáin oiliúint ceanglais agus riachtanais faire roving.

“Ina theannta sin, tá an Garda Cósta ag tabhairt chun cinn go gníomhach an próiseas déanta rialacha chun Córais Bhainistíochta Sábháilteachta a shainordú ar shoithí paisinéirí a bhfuil bratach SAM orthu, ar tionscnamh ardtosaíochta tábhachtach é. Leanaimid de bheith ag obair go dlúth le hoibreoirí soithí agus le páirtithe leasmhara eile chun comhlíonadh na rialachán sábháilteachta a chinntiú agus chun dea-chleachtais a chur chun cinn ar fud an tionscail.

“Tá an Garda Cósta an-bhrónach mar gheall ar an tragóid a d'fhág go gcaillfí an saol uafásach seo. Téann ár gcroíthe amach chuig na híospartaigh, chomh maith lena dteaghlaigh agus lena gcairde.

“Tá ár n-iarrachtaí ar siúl i gcónaí, agus táimid fós tiomanta do thragóidí a chosc amach anseo trí mhaoirseacht dhian, bearta sábháilteachta feabhsaithe agus comhoibriú le comhpháirtithe agus leis an bpobal.”

