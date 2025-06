Achoimre ar dhamáistí i ndiaidh gortuithe ar phíopa báid tumadóireachta do dhéagóir 14 bliana d'aois

Tá achrann idir an t-oibreoir tumadóireachta is mó san Indinéis agus tuismitheoirí an bhuachalla tar éis seisiún Discover Scuba Tuming inar gortaíodh buachaill 14 bliana d'aois de bharr liáin báid.

Tharla an eachtra ar an 23 Bealtaine, nuair a thug Blue Marlin Dive Gili Trawangan, ionad tumadóireachta PADI 5* amach ó chósta thiar thuaidh Lombok, an saoireoir Indiach Aaryan Pathania amach chun triail a bhaint as tumadóireacht ag suíomh ar a dtugtar Turtle Heaven.

Bhí an déagóir faoi mhaoirseacht dhíreach a theagascóra i gcónaí, de réir Blue Marlin Dive.

“Le linn athshuíomh dromchla, agus in ainneoin iarrachtaí láithreacha an teagascóra Aaryan a threorú agus a tharraingt amach ón soitheach, chuir na dálaí dromchla a bhí ann faoi láthair le teagmháil thaismeach Aaryan leis an mbád,” a mhínigh ionadaí dlíthiúil an ionaid saoire, Satiya Wirawan, i gcomhfhreagras leis an teaghlach Pathania.

Mar thoradh ar an teagmháil seo, gearradh gearrthacha ar chos íochtarach Aaryan agus scríobtha ar an dá chos, gortuithe a ndearna Blue Marlin Dive cur síos orthu níos déanaí mar ghortuithe beaga.

Tar éis fiosrúchán inmheánach a dhéanamh, séanann an t-ionad tumadóireachta líomhaintí faillí oibríochtúil agus sárú ar chaighdeáin sábháilteachta infheidhme arna ndéanamh ag athair Aaryan. Deir Manish Pathania go raibh finnéithe ar an eolas faoi inneall an bháid tumadóireachta ag rith agus tumadóirí san uisce, agus dá bharr sin go raibh an tiománaí faillíoch.

“Is gnách go mbíonn inneall báid ag rith ar feadh tamaill chun é a chosc ó bualadh na sceire,” a deir Wirawan. “Tar éis an t-inneall a mhúchadh, rothlaíonn an lián ar feadh tamaill sula stopann sé go hiomlán.”

"Cruthaíonn nádúr dromchlach na ngearrthacha go soiléir nach raibh an t-inneall ná an lián ag rith tráth na heachtra. Dá mbeadh, bheadh ​​na gortuithe i bhfad níos measa."

Gili Trawangan (Kambui)

Tugadh garchabhair ag an láthair sular tugadh Aaryan chuig áis leighis ar Lombok chun na créachtaí a ghlanadh agus a fhuáil. Nuair a tugadh an deis dó é a thabhairt chuig “ospidéal de chaighdeán idirnáisiúnta”, deir Wirawan gur fearr leis an teaghlach an chlinic in aice láimhe ionas go bhféadfaidís filleadh ar Gili Trawangan leis an gcur isteach is lú ar a bpleananna taistil.

Bhí gach costas leighis agus taistil agus teagmhasach clúdaithe ag Blue Marlin Dive suas go dtí imeacht an teaghlaigh, agus diúltaíodh dá dtairiscint fanacht thar oíche ar Gili Trawangan chun am breise a thabhairt do chréachtaí Aaryan cobhsú.

Nuair a d’iarr an teaghlach uasghráduithe rang gnó ar a n-eitilt ar ais go dtí an India do na triúr baill, toisc go raibh spás breise cosa ag teastáil ó Aaryan, bhí Blue Marine tar éis aontú costas dhá cheann de na huasghráduithe sin a chlúdach.

Dualgas cúraim

Maíonn teaghlach Pathania go raibh dualgas cúraim ar Blue Marlin Dive i leith mionaoisigh faoina maoirseacht le linn taithí oifigiúil PADI, agus nach raibh comhbhá acu i ndéileálacha ina dhiaidh sin agus go raibh siad ag iarraidh cuntasacht a sheachaint.

Tá cúiteamh de 3 mhilliún rúipí Indiach (thart ar £25,500) iarrtha acu anois chun costas na cóireála leighis agus síceolaíochta, caillteanas ama scoile agus “an pian, an fhulaingt agus an anacair a cuireadh ar Aaryan agus ar ár dteaghlach” a chlúdach.

Maíonn Manish Pathania go raibh níos mó greamanna ag teastáil óna mhac ná mar a thuig an t-ionad tumadóireachta, go raibh pian sa chúl íochtarach air go sealadach, go raibh imní air fós timpeall an uisce agus gur chaill sé ranganna mar thoradh ar anacair shíceolaíoch.

Deir Blue Marlin Dive gur íoc siad beagnach 96 milliún rupiah Indinéiseach (thart ar £4,300) cheana féin mar fhreagairt láithreach ar an eachtra ar bhonn dea-thoil agus gan admháil dliteanais, agus gurbh ionann seo agus socrú deiridh.

Ní raibh aon éileamh árachais taistil dearbhaithe ag an teaghlach ag an am, agus molann Blue Marlin gur cheart aon éileamh eile a dhéanamh trína soláthraí árachais taistil nó sláinte.

'Iarracht faoi cheilt'

Agus éilimh na Pathanias á gcur síos mar “iarracht cheilte ar éadáil”, deir Wirawan go ndiúltaíonn an teaghlach glacadh leis nach raibh ach cúig “ghearradh dromchlach” i ngortuithe Aaryan agus go raibh súil aige go ndéanfadh sé téarnamh maith.

Tumadh Marlin Gorm Cuireadh tús leis an tionscadal sa bhliain 1990 ar Gili Trawangan ag an teagascóir tumadóireachta agus tumadóir teicniúil Briotanach Simon Liddiard, a bhfuil Blue Marlin Dive UK faoina úinéireacht, lena bhean chéile Jane.

Deir an comhlacht anois gurb é an t-oibreoir tumadóireachta is mó san Indinéis é, le láithreacha ní hamháin ar Gili Trawangan ach ar Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok agus Kuta Lombok. Tá 12 bhád lae agus dhá bhád maireachtála á reáchtáil ag an oibríocht.

