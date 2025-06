DCI agus conas é a sheachaint: Leabhar ar líne saor in aisce

Is é an bealach is fearr do thumadóirí tinneas dí-chomhbhrúite a sheachaint ná “aithne a bheith acu ar a namhaid”, agus tá bealach réidh curtha ar fáil saor in aisce anois chun na rioscaí a thuiscint chomh maith le conas dul i ngleic le DCI i dtumadóir eile. líne i leabhar leis an saineolaí mór le rá an Dr John Lippmann.

Treoir Tumadóra maidir le Tinneas Dí-chomhbhrúite, leabhar atá furasta le tumadóirí a thugann comhairle phraiticiúil maidir le haithint, bainistiú agus cosc ​​a chur ar na lúbadh, is é an tríú heagrán de theideal a foilsíodh den chéad uair in 2011.

Tá an fhaisnéis phraiticiúil uile a theastaíonn ó thumadóir sa leabhar 66 leathanach, i gcaibidlí a chlúdaíonn iontógáil agus deireadh a chur le nítrigine agus foirmiú boilgeog; an DCI féin; an foramen ovale paitinne (PFO), garchabhair ocsaigine; agus réaltachtaí timpistí tumadóireachta in áiteanna iargúlta (an rud is tábhachtaí - coinnigh do thumadóireacht ansin cúramach!). Tá 11 staidéar cás mionsonraithe ann chomh maith le grianghraif, graif, liostaí seiceála agus gluais.

Is é an Dr. Lippmann cathaoirleach agus POF Fhondúireacht Sábháilteachta Tumadóireachta Australasian (ADSF), carthanas a mhaoiníonn cláir taighde agus sábháilteachta a chuireann sláinte agus sábháilteacht tumadóireachta chun cinn. Bhunaigh sé DAN Asia-Pacific agus bhí sé ina chathaoirleach air ar feadh 25 bliain, agus bhí sé ina stiúrthóir feidhmiúcháin air ar feadh 20 bliain.

Tá sé ag déanamh taighde, ag múineadh, ag scríobh agus ag comhairliú maidir le tumadóireacht shábháilte, dí-chomhbhrú agus bainistíocht timpistí ar feadh níos mó ná 40 bliain dá 50 bliain mar thumadóir scúba.

Agus é ag speisialú i n-athbheochan, garchabhair, riaradh ocsaigine, tarrtháil tumadóireachta agus gnéithe éagsúla den dí-chomhbhrú, tá go leor leabhar, alt agus páipéir thaighde scríofa agus comhscríofa aige.

Treoir Tumadóra maidir le Tinneas Dí-chomhbhrúite Is féidir a bheith le feiceáil ar líne ar shuíomh gréasáin ADSFmar aon le cinn eile a chomhscríobh an Dr Lippmann amhail An bhfuil mé oiriúnach le haghaidh tumadóireacht? agus Leigheas Tumadóireachta do Thumadóirí Scúba.

