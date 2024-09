Bás an tumadóir Scapa ba chúis leis an bpíobán dícheangailte

Tá sé déanta de thátal ag cróinéir, cé gur bás de thimpiste a tharla do thumadóir scúba i Scapa Flow, go bhféadfaí é a chosc dá ndéanfaí na seiceálacha trealaimh chuí sula ndeachaigh sé isteach san uisce.

I samhradh 2021 Divernet Tuairiscíodh Sin corp tumadóir gan ainm Fuarthas é an lá tar éis é a bheith imithe ar 27 Meitheamh, tar éis mórchuardaigh a bhí dírithe ar oileáin Inse Orc, Barrel of Butter agus Cava.

Níos mó ná trí bliana ina dhiaidh sin, tá an ionchoisne faoi bhás David Pleace, 57 bliain d'aois ó Chellaston i Derbyshire, críochnaithe anois.

Bhí Pleace ag fiosrú raic na Brummer cruiser éadrom mar chuid de ghrúpa tumadóireachta ar a dtugtar "buicéad-liosta" saoire seachtaine, de réir an Laethúil Taifead, a chlúdaigh na himeachtaí ag Cúirt Chróinéara Derby inné (26 Meán Fómhair).

Thuairiscigh comh-tumadóirí go raibh siad imithe ar iarraidh ar a dhara tumadóireacht den lá, fuair tumadóir áitiúil corp Pleace ar deireadh thiar, aghaidh síos timpeall 20m ón longbhriseadh, atá suite ag doimhneacht uasta 36m.

Oileán an Chabhaigh, Scapa Flow (Páirc Uí Cheallaigh)

Níos lú seiceálacha foirne

Dúradh leis an gcróinéir cúnta Sophie Lomas nár aimsíodh aon lochtanna meicniúla ar an trealamh tumadóireachta a bhí in úsáid ag Pleace, ach go raibh an píobán inflator sciatháin dícheangailte nuair a chuaigh sé isteach san uisce.

Níor sainíodh leibhéal taithí an tumadóir, ach dúradh go ndearna sé “roinnt cúrsaí oiliúna scúba-tumadóireachta”.

“Is é fírinne an scéil, toisc nach raibh an píobán ceangailte, ón nóiméad a chuaigh David isteach san uisce go brónach a socraíodh an toradh.” dúirt Lomas, ag cur leis, cé nach raibh sé soiléir cé na seiceálacha pearsanta a rinne an tumadóir, go raibh claonadh ag tumadóirí le taithí níos lú seiceálacha foirne a dhéanamh.

“Ní raibh sé in ann a bhuacacht a rialú agus tháinig sé síos go tapa,” a dúirt sí. “Ní dócha go mbeadh a fhoireann in ann aon rud a dhéanamh san am teoranta a bhí ar fáil.

“Ba mhaith liom a chur in iúl don phobal tumadóireachta go léir go bhfuil na seiceálacha seo an-tábhachtach agus go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag seiceálacha pearsanta agus coirp a dhéanamh beag beann ar do leibhéal saineolais ó thaobh an méid a leanas de.”

Chinn an cróinéir gan tuarascáil “Cosc ar Bhásanna sa Todhchaí” a chomhlánú, áfach, toisc go ndúirt sí gur “dearcadh” a bhí i gceist leis an méid a tharla seachas “bearna san oiliúint nó san eolas, nó rud éigin nach bhfuil na heagraíochtaí ag déanamh i gceart” a léiriú.

