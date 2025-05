Cailleann bád tumadóireachta cumhacht agus tumadóirí thíos

D’fhreagair criúnna bád tarrthála glao ó bhád tumadóireachta tar éis don leictreachas cliseadh agus ceathrar tumadóirí fós faoin uisce. Tharla an eachtra amach ó chósta Iarthar Sussex tráthnóna inné (18 Bealtaine).

Gan chumhacht, bhí an soitheach ag imeacht soir ar an taoide tuile agus bhí imní ar an triúr criú nach mbeadh na tumadóirí in ann í a aimsiú ná rochtain a fháil uirthi nuair a thiocfadh siad suas ar an dromchla. Bhí an spéir soiléir agus bhí gaoth dheas mheasartha ag séideadh ag an am.

Fuair ​​an Garda Cósta an glao ón mbád, a bhí suite thart ar dhá mhíle ó dheas ó shráidbhaile Middleton-on-Sea, agus chuir siad an RNLI ar an eolas. Sheol criúnna deonacha ó stáisiúin bád tarrthála Littlehampton agus Selsey an bhád agus rith siad go tapa chuig an láthair.

Fuarthas beirt thumadóirí agus tugadh ar ais chuig a mbád tumadóireachta iad agus Selsey RNLI i láthair, agus phioc bád tarrthála cladaigh Littlehampton an bheirt eile suas. Renée ShermanNíor gortaíodh aon duine de na tumadóirí, agus an Renée Sherman bhí sé in ann an bád tumadóireachta a tharraingt ar ais go calafort Littlehampton.

Teip trealaimh

“Nuair a chuirtear de chúram orthu glao Mayday a dhéanamh, bíonn ár bhfoirne cladaigh agus báid tarrthála an-eolach ar thábhacht a róil, go háirithe i gcásanna ina bhfuil a fhios go bhfuil daoine san uisce,” a dúirt Littlehampton Bainisteoir oibríochtaí bád tarrthála RNLI, Nick White.

“Is cuma cé chomh maith agus atá soitheach ullmhaithe, is féidir go dteipfidh ar threalamh má bhíonn tú amuigh ar muir i dtimpeallacht nochtaithe agus tá áthas orainn gur éirigh linn ról lárnach a imirt chun na tumadóirí agus a bhfoireann tacaíochta a thabhairt ar ais go dtí an calafort go sábháilte.”

An RNLI Tá 238 stáisiún bád tarrthála á reáchtáil aige sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn agus braitheann sé ar shíntiúis dheonacha agus ar oidhreachtaí chun a sheirbhís tarrthála a chothabháil. Bunaithe i 1824, tá níos mó ná 146,000 beatha sábháilte ag a chriúnna bád tarrthála agus a ghardaí tarrthála.

