Treoir tumadóireachta ríthábhachtach tar éis teagmhais le bád prop

at 9: am 16

Treoir tumadóireachta ar an Meicsiceo Sa Mhuir Chairib Fágadh oileán saoire Cozumel i riocht criticiúil i ndiaidh eachtra ar maidin an 25 Iúil. Bhuail lián báid é agus é ag treorú grúpa turasóirí in aice le Sceir Yucab, láthair tumadóireachta coitianta ar thaobh thiar an oileáin.

Bhí an treoraí, ar a dtugtar Manuel C, ag gabháil le tumadóirí ó bhád ag an dromchla nó gar dó nuair a tháinig soitheach eile, ar a dtugtar ... de réir dealraimh maranatha, chuaigh sé gar don ghrúpa agus bhuail sé lena lián é, de réir Nuacht Riviera Maya.

Tá finnéithe tar éis a mhaíomh go raibh an soitheach ag bogadh ró-thapa – tá teorainn 3 snaidhm (3.5 míle san uair) ag Sceir Yucab, cosúil le ceantair eile i bPáirc Mara Cozumel. Maíonn siad freisin gur thug an té a bhí ag tiomáint an bháid neamhaird ar rabhaidh a scairt go raibh tumadóirí san uisce.

Dúirt tumadóirí a bhí ag an láthair go raibh SMBanna imscartha ag an am, agus tá tuairisc ann freisin go raibh buai marcála gafa sa lián.

Meastar gur dócha go raibh Manuel C ag iarraidh tumadóir eile a chosaint nuair a bhuail an t-imbhualadh é. Mar thoradh ar an imbhualadh, gortaíodh a chorp íochtarach go dona, agus tugadh chuig ospidéal áitiúil é go tapa.

De réir stiúrthóir cosanta sibhialta Cozumel, Alfredo Arellano, níor tuairiscíodh an eachtra do na húdaráis láithreach, agus maranatha líomhnaítear freisin gur chuaigh sé isteach sa chrios sceire gan na ceadanna riachtanacha ón gCoimisiún Náisiúnta um Limistéir Nádúrtha faoi Chosaint (CONANPTá imscrúdú oifigiúil seolta.

