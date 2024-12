D'ith teagascóir tumadóireachta cárta SD inchoiritheacha

at 10: am 36

A tumadóireacht teagascóir sa Téaváin tá pianbhreith air as scannán rúnda a dhéanamh ar bhean ag tabhairt cithfholcadh san ionad tumadóireachta ina raibh sé ag obair – agus ansin ag iarraidh an fhianaise a scrios trí chárta cuimhne a cheamara a shlogadh.

Rinne Wu Kuang-liang an bhean a scannánú go folach ó seastán cithfholcadh cóngarach ag an siopa tumadóireachta ina raibh sé ag obair i Hengchun Township, a chuala breitheamh i gCúirt Dúiche Pingtung.

Tá an-tóir ar Leithinis Hengchun le haghaidh tumadóireachta i bhfad ó dheas den Téaváin agus ceann den bheagán a fheidhmíonn ar feadh na bliana, ag tacú le roinnt ionad tumadóireachta.

Go tobann a bhaint amach cad a bhí ag tarlú, bhí an bhean screadaíl, de réir tuairisce sa Am Taipei. Ag an bpointe seo bhí Wu tar éis an cárta SD a bhaint go tapa as a cheamara, giotán sé ina blúirí agus shlogtar iad.

Glaodh ar na póilíní, urghabh siad an ceamara agus ina dhiaidh sin d'aisghabh siad na píosaí cárta cuimhne tar éis dóibh dul go nádúrtha tríd an teagascóir'na chorp. Ag an bpointe seo d'admhaigh sé sa choir, agus scaoil úinéir an ionaid tumadóireachta, a thug rochtain do na póilíní ar phíosa scannáin faireachais an tsiopa, é.

Fuarthas Wu ciontach as cearta na mná ar phríobháideachas gnéasach a ionradh, rud a chuir anacair mhothúchánach agus tráma uirthi. Ba í an phianbhreith uasta ná téarma príosúin trí bliana ach tugadh ceithre mhí dó – agus ceadaíodh ansin fíneáil a íoc in ionad príosúnachta.

