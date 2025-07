Teagascóir tumadóireachta ag ionsaí umar a thit

Gabhadh teagascóir tumadóireachta ón Mhalaeisia agus cúisíodh é as ionsaí a dhéanamh ar dhuine dá chustaiméirí turasóireachta i mbaile Semporna i mBorneo.

Tharla an eachtra ar an 22 Iúil, agus an bheirt fhear ag dul amach go hoileán darb ainm Timba-Timba ar bhád tumadóireachta grúpa turasóireachta. Deirtear gur thit an umar aeir a bhí á úsáid ag an aoi – nár ainmníodh ach a thuairiscíodh mar fhear 34 bliain d’aois as Taiwan – ar chos an teagascóra, rud a chuir isteach air.

De réir tuairiscí sna meáin áitiúla, mhaígh an teagascóir, 38 bliain d’aois, gur tugadh cóireáil dó as gortú coise in ospidéal áitiúil sular thug sé cuairt ar an ionad tumadóireachta an lá dár gcionn chun cúiteamh a éileamh ón turasóir.

Le linn an achrainn a lean, dúradh gur ionsaigh an teagascóir an t-aoi trí bhuille a bhualadh ina aghaidh, agus gur bhagair sé tuilleadh dochair air.

Foilsíodh físeán den eachtra a thóg duine den lucht féachana ar na meáin shóisialta níos déanaí. Dúradh go raibh na rannpháirtithe ag labhairt i Mandairínis, agus bhí lucht féachana agus bean chomrádaí an turasóra ag iarraidh an teagascóir a choinneáil siar, nár chosúil go raibh sé faoi mhíchumas mar gheall ar ghortú coise, ná go raibh comharthaí seachtracha gortú coise air.

Dúirt Ionad Tumadóireachta Quality níos déanaí nach raibh an teagascóir ina fhostaí acu, agus go raibh éide orthu go léir. Tar éis na heachtra ar an mbád, chinntigh a bhfoireann go raibh na daoine a bhí páirteach ann coinnithe ar leithligh ar bháid éagsúla, agus ghlaoigh baill foirne ar na póilíní freisin nuair a lean an t-argóint ar aghaidh an lá dár gcionn.

Dheimhnigh póilíní Semporna go bhfuil an teagascóir fós faoi choimeád, cúisithe as gortú a dhéanamh go deonach agus imeaglú coiriúil.

