Doirtil liveaboard tumadóireacht i Raja Ampat

@fredr1

#AskMark - haigh Mark. Go raibh maith agat as do chuid ábhar iontach ar fad. An féidir leat sonraí a phlé le do thoil maidir le Páirteach vs Cumasc Leanúnach (agus “baincáilte” - má tá sé sin difriúil) nitrox? Tá a fhios agam go dteastaíonn sorcóir glanta 02 uait le haghaidh PB ach ní le haghaidh CB? An féidir leat dul ar ais agus amach idir aer agus líonadh nitrox le CB nó bainc? Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver



Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join



Ceannacháin GEAR: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN



Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear

Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil

Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe

Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí

-------------------------------------------------- ---------------------------------

LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA



Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.



Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA nó moltaí do gach monaróir. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní chuirtear in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe nó ceanglais shonracha ó mhonaróirí trealaimh.