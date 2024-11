Gearradh fíneáil ar scoil tumadóireachta as pléascadh a chosnaíonn cos an teagascóra

Treoir Tumadóireachta na hAstráile, PADI 5* teagascóir Gearradh fíneáil $40,000 (£20,460) ar Aud ar lárionad forbartha Geelong, ó dheas ó Melbourne i Victoria, as pléascadh ar shorcóir scúba a bhí as an tástáil a raibh mar thoradh air gur séideadh cos tumadóir as.

Fuarthas amach níos déanaí go raibh leath de na 53 sorcóir a bhí in úsáid ag áitreabh na scoile tumadóireachta as tástáil, cé nach raibh siad coinnithe ar leithligh uathu siúd a bhí faoi thástáil.

Cúisíodh an chuideachta faoin ainm Stelkea Pty, agus gearradh pianbhreith air gan chiontú ag Cúirt Ghiúistísí Geelong an 14 Samhain, tar éis dóibh pléadáil ciontach i gcúiseamh amháin as mainneachtain ionad oibre sábháilte a sholáthar.

San Astráil, tá an rogha ag cúirt ciontóir a fháil ciontach ach rogha a dhéanamh, ar chúiseanna éagsúla, gan ciontú a thaifeadadh. Ordaíodh don chuideachta costais $4,386 (£2,260) a íoc.

An tumadóireacht fireann teagascóir, cur síos air mar oibrí deonach ag údarás sláinte & sábháilteachta Obair Sábháilte Victoria, a bhí ag líonadh na sorcóirí le haer ag ionad oibre Treoraithe Tumadóireachta na hAstráile i mí Dheireadh Fómhair 2022, agus dúradh go raibh an nós imeachta caighdeánach á leanúint.

Toisc go raibh sé ag dúnadh na comhla ar cheann de na sorcóirí chuala sé torann feadaíl. Laistigh de soicind phléasc an sorcóir, ag baint a chos chlé faoi bhun na glúine agus ag gortú go mór dá chos dheas. Tugadh an fear chuig an ospidéal le haghaidh máinliacht éigeandála.

Séideadh fuinneoga an tsiopa tumadóireachta amach, le smionagar scaipthe thart agus damáiste struchtúrach inmheánach “suntasach” déanta don fhoirgneamh.

Tástáil bhliantúil

Sonraíonn Caighdeáin na hAstráile gur cheart cigireacht amhairc agus brú-thástáil a dhéanamh ar shorcóirí scúba ag stáisiún tástála deimhnithe gach 12 mhí. Fuarthas amach in imscrúdú WorkSafe go raibh an sorcóir a phléasc imithe as an tástáil, cé nach bhféadfaí a dhearbhú cén uair dheireanach a tástáladh é.

Chinn an chúirt go mbeadh sé “réasúnta indéanta” do Threoir Tumadóireachta na hAstráile sorcóirí lasmuigh den tástáil a choinneáil scartha uathu siúd atá á dtástáil chun críocha sábháilteachta.

“Is eachtra uafásach agus inchoiscthe é seo a d’fhág gortuithe a d’fhéadfadh athrú saoil oibrí,” a dúirt stiúrthóir feidhmiúcháin Sláinte agus Sábháilteachta WorkSafe Sam Jenkin.

“Is cúis mhór imní é an teip sa chás seo a fheiceáil, ós rud é gur tionscal í an tumadóireacht ina ndéantar an difríocht idir an saol agus an bás a choinneáil ar threalamh agus a chinntiú go gcomhlíonann sé caighdeáin chuí.”

Bunaíodh Australian Diving Instruction mar chlub tumadóireachta i 1984 agus rinneadh ionad tumadóireachta PADI de in 2012.

