Úinéir siopa tumadóireachta maidir le cén fáth a bhfuair mac bás + 2ú bás Ontario

Ainmníodh teagascóir tumadóireachta ó Cheanada a fuair bás i Loch Ontario níos luaithe an mhí seo mar Chris Haslip, 47 bliain d'aois - agus tá a athair ag míniú cad a cheapann sé an chúis dóchúil le bás a mhic.

An eachtra marfach ar tráthnóna an 13 Aibreán Divernet. Bhí Haslip agus cara níos sine ag tumadóireacht ar shuíomh ar thug siad cuairt air go minic, raic bháirse gar don áit a mbuaileann an loch le hAbhainn Naomh Labhráis.

Bhí dromchla an dá thumadóir thart ar 15m ón gcladach ach bhí Haslip tar éis sleamhnú ar ais faoin uisce. Phioc freagróirí éigeandála an cara i mbád agus tugadh chun an ospidéil é le mionghortuithe, ach níor aimsíodh corp Haslip go dtí an mhaidin dár gcionn.

D'fhoghlaim Chris Haslip agus a athair Daniel tumadóireacht a dhéanamh le chéile i 1996 agus, naoi mbliana ina dhiaidh sin, d'oscail siad siopa tumadóireachta, Explorer Diving, gar do chathair Kingston.

Tá Daniel tar éis a rá leis an nuachtán áitiúil anois an Kingston Whig-Caighdeánach go raibh diaibéitis de chineál 1 ar a mhac.

“Sin é a cheap mé,” a dúirt sé an páipéar. "Bhí siúcra íseal aige faoi uisce, creidim. An fear a bhí ag tumadóireacht leis, atá ina mháistir tumadóireachta freisin, an-taithí, chomh maith le cara míleata liom ó na seanlaethanta, rinne sé gach rud a d'fhéadfadh sé a shábháil, ach bhí taom croí aige ón strus ar fad."

Chuir Daniel síos ar na hiarrachtaí a rinne cara a mhic mar ghaiscígh, “ach nuair a shroicheann tú deireadh na líne sin, tá duine thuas staighre uait – is cuma cad atá uainn anseo.”

Chris Haslip

Bhí an t-athair agus an mac tar éis dul chun cinn chun teagascóir SDI a bhaint amach chomh maith le cáilíochtaí teicniúla agus thaistil siad le chéile go tíortha éagsúla chun tumadóireacht a dhéanamh, ach do Chris, tumadóir raic díograiseach, dúradh gurbh é Loch Ontario an áit ab ansa leis fós, le timpeall 200 long báite laistigh d’uair an chloig de thiomáint go Kingston.

Chaill Chris a chos chlé de bharr tinnis agus chaith sé próistéitic, cé go ndúirt a athair nach ndearna sé seo rud ar bith chun a chumas tumadóireachta a theorannú, nó chun cabhrú le daoine eile é sin a dhéanamh.

"Níor lig sé dá tinnis é a choinneáil siar, rinne sé iarracht agus bhí sé go maith air freisin. Sílim go raibh sé sásta an rud tumadóireachta a dhéanamh. Ba é a phaisean a bhí ann - agus tá sé deacair dúinne."

Bás eile in Ontario

Idir an dá linn tá tumadóir scúba eile Ontario, fear gan ainm 61 bliain d'aois, tar éis bháis, 10 lá tar éis Haslip. Tharla an eachtra tráthnóna an 23 Aibreán, ag láthair tumadóireachta níos faide soir ar feadh Abhainn Naomh Labhrás i dtreo chathair Chorn na Breataine.

D'fhreagair na póilíní ar thuairisc ag thart ar 7.45pm nach raibh ach triúr as grúpa de cheathrar tumadóirí tar éis dromchla nua a fháil ó tumadóireacht ar loc a bhí mar chuid de chóras canála báite ag an taobh thiar d'Oileán Mhic Dhónaill.

Fuarthas corp an tumadóir thart ar 11.30rn an lá dár gcionn ag aonad cuardaigh agus aisghabhála faoi uisce Póilíní Cúige Ontario, atá ag fiosrú an eachtra.

