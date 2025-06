Básanna tumadóirí sa Bhreatain Bheag agus i gCuraçao

at 9: am 50

Tá corp tumadóra fireann 60 bliain d'aois aimsithe ag láthair tumadóireachta intíre i gCairéal Dorothea in iarthuaisceart na Breataine Bige.

Tharla an eachtra Dé Sathairn, an 31 Bealtaine, nuair a glaodh ar na seirbhísí éigeandála chuig an gcairéal slinne tréigthe i nGleann Nantlle. “Cuireadh teaghlach an fhir ar an eolas,” a dúirt Póilíní Thuaisceart na Breataine Bige. “Níltear ag déileáil leis an mbás mar bhás amhrasach, agus tá an cróinéir ar an eolas.”

Tá doimhneacht uasta 106m ag na lochanna faoi uisce in aice le sráidbhaile Thalysarn, rud a fhágann gur suíomh coitianta é Dorothea nó 'Dotty' go háirithe do thumadóirí teicniúla ó na 1990idí i leith, cé go raibh fál timpeall air agus nach raibh aon áiseanna ar fáil ann. Bhí cosc ​​oifigiúil ar thumadóireacht ar feadh i bhfad ansin, cé nár laghdaigh sé seo mórán an ráta báis ard a bhíodh ann.

Le blianta beaga anuas, bhí an suíomh á reáchtáil ag Tumadóirí Teicniúla Thuaisceart na Breataine Bige (NWTD), brainse de Chlub Fo-Uisce na Breataine, a oibríonn clár tumadóireachta rialaithe faoi cheadúnas ón úinéir talún. Tá cead isteach teoranta do thumadóirí atá cáilithe chun tumadóireachtaí dí-chomhbhrú gáis mheasctha a dhéanamh.

Aonair i gCuraçao

Fuarthas an tumadóir teicniúil Beilgeach Jan Verhaegen marbh ag an nGarda Cósta inné (2 Meitheamh) in aice le carraigeacha i mBá Piscadera, ó dheas de phríomhchathair Curaçao, Willemstad.

Bhí cuideachta tógála á reáchtáil ag Verhaegen, 39 bliain d'aois, agus bhí sé ina chónaí ar an oileán i ndeisceart na Cairibe ar feadh seacht mbliana.

Jan Verhaegen

Deirtear gur tumadóir teicniúil taithíoch a bhí ann, gur ball de Chumann Tumadóireachta Curaçao é agus gur bhíodh sé ag obair i gcomhar le baill eile go rialta ar a dtumadóireachtaí deireadh seachtaine sa cheantar, ach dúradh gur bhain sé taitneamh as tumadóireacht ina aonar freisin, go háirithe má bhí sé ag iarraidh dul isteach in uiscí níos doimhne.

In ainneoin droch-infheictheacht faoi uisce, de réir dealraimh, chuaigh sé ar tumadóireacht ina aonar tráthnóna Dé Domhnaigh, agus mar is gnách, d’iarr sé ar chara an t-aláram a ardú mura mbeadh sé ar ais faoi am áirithe.

Bhí héileacaptar agus fearas seasta i gceist leis an oibríocht chuardaigh agus tarrthála ina dhiaidh sin.sciathán aerárthaí, mar aon le roinnt bád agus tumadóirí.

