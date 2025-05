Tumadóir básaithe agus tús á chur le téarnamh sárluamh na Sicile

Fuair ​​tumadóir tráchtála Ollannach 39 bliain d'aois bás inné (9 Bealtaine) le linn oibríochtaí réamhullmhaithe chun an... Bayesian sárluamh, a chuaigh go tóin poill ag doimhneacht 50m amach ó chósta Porticello, sa tSicil, i mí Lúnasa seo caite.

Tráth na heachtra, bhí an fhoireann tumadóireachta ag baint úsáide as tóirse séidte chun borradh an luamh 56m a ghearradh ón smionagar. Léiríonn roinnt tuairiscí gur dócha gur bhuail píosa miotail an tumadóir gan ainm le linn an phróisis seo, cé nár léirigh scrúduithe tosaigh ar chorp an fhir aon chomharthaí soiléire díobhála ná dónna.

Deirtear gur gearradh an físeán ón gceamara faoi uisce as an uisce go gairid roimh an eachtra. Bhí sé fós ina fhéidearthacht gur bhain éigeandáil leighis don tumadóir agus é faoin uisce, dar le himscrúdaitheoirí.

An Bayesian, faoi úinéireacht an mhaighistir teicneolaíochta Briotánaigh Mike Lynch, chuaigh sé go tóin poill le linn stoirme fíochmhair, agus maraíodh seachtar ina measc Lynch agus a iníon 18 mbliana d'aois Hannah. Bhí siad ar thuras timpeall na Sicile chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaoradh Lynch i ndiaidh cúisimh chalaoise a bhain le díol a chuideachta Autonomy le Hewlett-Packard.

Tá an oibríocht tarrthála measta £23 milliún á déanamh ag Seirbhís Muirí Hebo, cuideachta tarrthála speisialaithe san Ísiltír, i gcomhar leis an gcomhairleoir mara TMC Marine atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe.

Ba chuid de fhoireann 70 duine a cuireadh go dtí an tSicil an tumadóir chun cabhrú leis an obair aisghabhála, atá faoi mhaoirseacht Garda Cósta na hIodáile agus a mheastar a mhairfidh suas le ceithre seachtaine.

Tá fiosrúchán foirmiúil seolta ag údaráis na Sicile maidir le bás an tumadóra, agus geallann na páirtithe uile, Hebo Maritiemservice agus TMC Marine ina measc, a gcomhoibriú iomlán. “Táimid ag tabhairt gach tacaíochta don fhoireann tarrthála ar an láthair ag an am croíbhriste seo, agus tá ár smaointe le teaghlach an éagaigh,” a dúirt ionadaí ó TMC Marine.

Tiomántáin chrua criptithe

An iarracht chun an Bayesian amach ó ghrinneall na farraige sceidealaithe le tarlú níos déanaí an mhí seo, agus tá súil ag saineolaithe tuilleadh sonraí a nochtadh faoin gcaoi ar chuaigh an soitheach dotháthaithe, dar liom, go tóin poill chomh tapa sin.

Meastar go bhfuil aisghabháil an luamh ríthábhachtach d’imscrúduithe leanúnacha, agus tugann tuairiscí le fios go bhféadfadh tiomántáin chrua criptithe a bheith ann a bhfuil nasctha le comhoibrithe líomhnaithe Lynch le gníomhaireachtaí faisnéise na Ríochta Aontaithe agus SAM san am atá thart.

Tar éis an bháite, thángthas ar shé chorp sa deireadh i gcábáin ar Bayesiantaobh clé na loinge, a bhí ar a bharr nuair a chuaigh sí go tóin poill. Ba iad dlíodóir Lynch agus a bhean chéile Chris & Neda Morvillo, cathaoirleach Morgan Stanley International agus a bhean chéile Jonathan & Judy Bloomer agus an cócaire luamh Recaldo Thomas na híospartaigh eile.

Tá cúirt sa Ríocht Aontaithe tar éis fiosrúchán a athoscailt, agus táthar ag súil le tuarascáil eatramhach laistigh den dá mhí atá romhainn. An Brainse Imscrúdaithe Timpistí Muirí (MAIB), atá i gceannas ar an imscrúdú, tá sé beartaithe aige torthaí a scaoileadh maidir le cobhsaíocht agus dálaí aimsire an luamh tráth an eachtra. Ag 72m, an Bayesian a d'iompair an crann luamh alúmanaim is airde ar domhan.

Idir an dá linn, tá imscrúdú dúnorgain a scrúdaíonn an fhéidearthacht go raibh faillí ar thaobh na foirne ag leanúint ar aghaidh sa tSicil.

