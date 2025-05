Tumadóir básaithe ag réadlann na Mara Rua

Fógraíodh marbh tumadóir scúba a bhí ag obair do Réadlann Faoi Uisce Coral World in ionaid saoire Eilat in Iosrael, Muir Rua, tar éis dó a bheith tógtha gan aithne as an bhfarraige ar an trá.

Bhí an fear, cónaitheoir Eilat ina fichidí, ar dualgas ag an am, a dúirt na póilíní, atá ag fiosrú an raibh baint ag an eachtra le trealamh nó le sláinte. Tá an réadlann dúnta don phobal inniu (20 Bealtaine).

“Dhúisíomar suas le tragóid ar maidin, agus táimid i mbun imscrúdaithe agus sonraí a bhailiú,” a dúirt an réadlann. “Beidh an pháirc dúnta do chuairteoirí inniu agus muid ag díriú ar an eachtra a láimhseáil agus ar thacú lenár bhfoireann.”

An Réadlann Faoi Uisce Tá uisceadán poiblí, túr féachana farraige, páirc mhuirí agus ionad caomhnaithe sa choimpléasc atá suite ó dheas de thearmann dúlra Trá Coral in Eilat.

Le breis is 800 speiceas éisc agus coiréil bheo agus tollán 'Shark World', is é an tarraingt an t-uisceadán is mó sa tír agus cheiliúir sé 50 bliain i mbun gnó anuraidh.

