Faigheann tumadóir bás i Meicsiceo ar taiscéalaí cenote aonair

Seoladh oibríocht chuardaigh agus tarrthála ar leithinis Yucatan i Meicsiceo an tseachtain seo caite nuair a chuaigh tumadóir aonair uaimh ar iarraidh i gceann de na cenotes, Dzonbakal.

Fuarthas an tumadóir marbh le dhá umar gáis folamh ag doimhneacht 25-28m beagnach dhá lá díreach tar éis dul isteach sa cenote, an 6 Deireadh Fómhair, de réir tuairiscí sa phreas áitiúil, a chuir síos air mar dhuine a fuarthas gafa laistigh de chuas. Bhí an chuma ar an scéal go raibh an tríú umar ar iarraidh.

Tuairiscíodh go raibh an tumadóir hAirgintíne Roberto Omar Alejandro Gandini Buix, 51, ina thumadóir gairmiúil a d'oibrigh amach ó chósta na hIúcatáine, agus go raibh taithí aige mar thumadóir uaimheanna.

Thosaigh a tumadóireacht thart ar 11rn an 4 Deireadh Fómhair ag an láthair i San Antonio Mulix, Umán, 50km ó dheas de chathair Merida. Tá an cenote, a bhfuil lochán iontrála 25 x 15cm inrochtana ag dréimire, síneann sé go dtí doimhneacht uasta de thart ar 30m. Dúirt Gandini Buix lena ghaolta go dtuairisceodh sé ar ais faoi 2pm.

Dúirt baill den teaghlach go raibh an tumadóir ag tumadóireacht de ghnáth lena leanaí ach shocraigh siad an uair seo iniúchadh a dhéanamh ar chuid neamhaithnidiúil den chóras agus é sin a dhéanamh ina aonar.

Nuair a theip air teacht chun solais laistigh de na trí huaire a bhí leithdháilte aige, ghlaoigh gaolta póilíní San Antonio Mulix orthu, agus rinne a chuid oifigeach cuardach tosaigh.

Ina dhiaidh sin bhí foireann tarrthála comhdhéanta de thart ar 20 tumadóir ó Chumann Tumadóirí Teicniúla Spóirt an Yucatan agus pearsanra ón roinn dóiteáin, a d'éirigh as an cenote agus an cuardach á dhéanamh.

Baineadh corp Gandini Buiz agus a iarbháis bhí scrúdú á dhéanamh ag póilíní stáit agus ag an tSeirbhís Fóiréinseach Míochaine (SEMEFO) agus fiosrúchán ar an mbás ar bun.

