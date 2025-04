Tumadóir ar iarraidh tar éis casadh le siorcanna i Med

Tá spearfisher fireann imithe sa Mheánmhuir amach ó bhaile Hadera i dtuaisceart Iosrael, tar éis teagmháil a raibh baint aige le siorc a bhfuil amhras ann gur siorc dusky é tráthnóna inné (21 Aibreán).

“Cuireadh oifigigh ó stáisiún póilíní Hadera agus an t-aonad mara chuig abhainn Hadera tar éis tuairisce ó dhaoine aonair a mhaígh go bhfaca siad siorc ag ionsaí tumadóir san uisce,” a dúirt na póilíní, cé nach raibh aon chomhartha ar an tumadóir faoin am a tháinig na seirbhísí éigeandála.

Rinne patról trá bardasach an limistéar a scanadh le scairdsciáil agus chuir sé stad ar dhaoine eile dul isteach san fharraige. Lean oifigigh chabhlaigh agus póilíní agus aonad tarrthála scúba ag cuardach an tumadóir go dtí an dorchadas agus cuireadh tús arís leis inniu.

Dúradh go bhfuarthas míreanna trealaimh díreach in aice le trá Olga, agus seoladh cuid den chorp le haghaidh anailíse leighis fhóiréinseach.

Bhris turas abhaile

Deirtear gur fear sna 40idí é an tumadóir atá ar iarraidh, athair de cheathrar a bhfuil cónaí air i Petah Tikva níos mó ná 60km níos faide ó dheas. Fuarthas a fheithicil agus a chuid giuirléidí ar an trá, agus creidtear gur bhris sé a thiomáint abhaile ón obair chun dul ag spearfishing, ag saortumadóireacht nó ar scúba, in aice le béal na habhann.

Snámhóirí in aice le béal na habhann Hadera (Israel Preker)

Dhá lá roimhe sin, dhá shiorc dusky baineann (Carcharhinus doiléir) a tuairiscíodh laistigh de 50m ó thrá níos faide ó dheas ag Beit Yanai, rud a chuir scaoll i measc na n-snámhóirí.

Video footage of their appearance was soon circulating líne, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted líne.

De ghnáth ní mheastar go bhfuil siorcanna dusky contúirteach agus is annamh a idirghníomhaíonn siad le daoine. Mar sin féin, tá tránna idir Hadera agus Netanya dúnta d’úsáideoirí uisce go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Tarraingthe gach geimhreadh

Ar ais i 2018, scríobh Daniel Brinckmann ar Divernet faoi an líon mór siorcanna requiem a thagann le chéile in aice le Hadera gach geimhreadh, á mealladh ag na huiscí 25 ° C a scaoiltear go rialta ó stáisiún cumhachta Oroot Rabin.

Chuir sé síos ar a chuid tumadóireachta sa cheantar agus rinne sé iarracht grianghraif a dhéanamh de na siorcanna dusky atá in ann fás suas le 4m ar fad agus 350kg a mheá, chomh maith leis na siorcanna barra gainimh atá i mbaol (Carcharhinus plumbeus) tá siad díláithrithe go pointe áirithe.

Thug Brinckmann na creachadóirí is fearr orthu a raibh “meas, cosaint agus taighde” tuillte acu, go háirithe toisc go ndearnadh cur síos ar stádas caomhantais an speicis mar “Easpa Sonraí”. Is iondúil go sroichfeadh na siorcanna, baineannaigh go príomha, go luath i mí na Nollag agus go mbeadh siad ag imeacht faoi dheireadh mhí an Mhárta.

Gléasra cumhachta Orot Rabin a théann an fharraige agus a mheallann siorcanna gach geimhreadh (Ilanluz)

Chuir an feiniméan le Hadera mar bhaile turasóireachta agus díol spéise don deireadh seachtaine ach, le coinníollacha tumadóireachta uaireanta dúshlánacha agus droch-infheictheacht, mhol Brinckmann nár cheart ach “tumadóirí comhfhiosacha comhshaoil ​​a chonaic siorcanna roimhe seo agus a bhfuil meas agus meas acu ar na hainmhithe” smaoineamh ar tumadóireacht ann.

Má dheimhnítear gur cailleadh an tumadóir mar thoradh ar theagmháil le siorcanna, bheadh ​​sé ar an gcéad bhás agus gan ach an ceathrú teagmhas doiciméadaithe is cúis le gortú in uiscí Iosrael le 80 bliain anuas.

