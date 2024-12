Leanann cuardaigh tumadóirí ar aghaidh sa Bhreatain Bheag & in Orc

Tá sainchuardach póilíneachta á ndéanamh i dtuaisceart na Breataine Bige ar thumad atá aitheanta mar Imrich, 53, as Warrington in Cheshire.

Bhí póilíní Thuaidh na Breataine Bige curtha ar an eolas faoi imní sábháilteachta do Imrich, a cheaptar a d'fhéadfadh a bheith ag tumadóireacht amach as Porth Ysgaden ar Leithinis Llyn ar 28 Samhain. Bhí a chuid airgid Ford Mondeo Titanium, ina raibh a chuid giuirléidí pearsanta, suite níos déanaí i gcarrchlós in aice leis an trá in aice le Tudweiliog, áit a deirtear a bhfuil tóir ag tumadóirí scúba agus slatiascairí air.

Cuardach farraige tosaigh ina raibh héileacaptar de chuid an Gharda Cósta, seasta-sciathán Cuireadh stop le foirne aerárthach agus tarrthála chomh maith le bád tarrthála RNLI ar an 29 Samhain, cé gur leanadh le cuardach talún. Tuairiscítear go bhfuil oibríochtaí farraige tosaithe arís anois freisin.

“Tá gach líne fiosrúcháin á choinneáil oscailte againn agus táimid ag iarraidh ar aon duine a d’fhéadfadh Imrich a fheiceáil dul i dteagmháil linn chomh luath agus is féidir,” a dúirt an Príomhchigire Stephen Pawson ó Póilíní Thuaidh na Breataine Bige.

“Iarrtar ar éinne a bhí i gceantar Porth Ysgaden Dé Céadaoin, 27 Samhain nó Déardaoin, 28 Samhain agus nach bhfuil i dteagmháil cheana dul i dteagmháil linn.

“Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ghlaoch a chur ar 101, nó trínár suíomh Gréasáin, agus an uimhir thagartha Q179229 á lua.”

Tháinig ardú céime ar oibríochtaí Orc

In Orc, tháinig aonad mara & tumadóireachta de chuid Police Scotland ar an 2 Nollaig chun cabhrú le cuardach a dhéanamh ar fhear a bhí ar iarraidh a bhfuil aithne anois air a bhí ina thumadóir muiríní tráchtála.

Mar a tuairiscíodh Divernet ar 29 Samhain, Bhí Garda Cósta Orc tar éis seasamh síos cuardach ilghníomhaireachta aeir agus farraige don tumadóir nach bhfuil aitheanta go fóill, a chuaigh ar iarraidh i Scapa Flow. Bhí sé fógartha ag na póilíní go leanfadh siad lena imscrúdú féin, agus tuairiscítear anois go bhfuil an Garda Cósta tar éis dul isteach arís sa chuardach.

Tuairiscíodh go raibh an tumadóir ar iarraidh tráthnóna an 27 Samhain, ach cuireadh an cuardach ar ceal ag 3am an mhaidin dár gcionn. Tá a fhiosrúchán féin á dhéanamh ag Údarás Cuain Chomhairle Inse Orc freisin.

