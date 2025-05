Imoibríonn tumadóirí agus an chuma ar an scéal go bhfuil an NHS réidh le clúdach DCI a laghdú

Is cosúil go laghdófar líon na n-ionad cóireála hipearbharach éigeandála i Sasana ó ocht go trí cinn an fhómhar seo, rud a ardaíonn imní faoi shábháilteacht tumadóirí agus cúram leighis éigeandála.

“D’fhéadfadh sé seo a bheith ríthábhachtach i gcás aon tumadóirí áineasa i leath thuaidh na Ríochta Aontaithe,” a dúirt an British Tuming Safety Group (BDSG) agus iad ag fógairt nach mbeadh ach trí aonad arna gcoimisiúnú ag NHS Shasana ar fáil chun tumadóirí a chóireáil ó Dheireadh Fómhair mura ndéanfaí socruithe malartacha roimhe sin.

Bunaíodh an grúpa sa bhliain 2002 chun comhlachtaí tumadóireachta spóirt a thabhairt le chéile ar shaincheisteanna sábháilteachta, agus tá an RNLI ina chathaoirleach air, agus áirítear leis an nGníomhaireacht Muirí agus Garda Cósta, an Feidhmeannas Sláinte agus Sábháilteachta agus tumadóirí.oiliúint gníomhaireachtaí.

Nuair a iarradh trácht air, dúirt ionadaí de chuid NHS Shasana Divernet gur “chuir an BDSG a sreanga trasna” agus go raibh plean bunaidh ann fós chun sé aonad hipearbaracha a choinneáil do Shasana. Níor mhínigh sé an dearbhú seo, áfach, agus a doiciméad tairisceana Is cosúil go dtacaíonn an rud a d’fhoilsigh an rialtas le seasamh an BDSG.

“Dheimhnigh NHS Shasana, i ndiaidh an phróisis soláthair le déanaí, gur bronnadh conarthaí le haghaidh seirbhísí Teiripe Ocsaigine Hipirbharach (HBOT) ar thrí cinn de na sé ionad réigiúnacha atá beartaithe (Oirthear Shasana, Londain & Oirdheisceart Shasana, agus Iardheisceart Shasana). Faoi láthair, níl aon chonarthaí bronnta do réigiúin an Oirthuaiscirt, an Iarthuaiscirt ná na Lár-Tíre,” a dúirt an BDSG.

“Tá tionchar ag an gcinneadh seo ar cheithre sheomra hipearbaracha atá ann cheana féin – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Tuming Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) agus Hyperbaric Treatment & Oiliúint Seirbhísí (Wirral) – nach mbeidh faoi chonradh NHS a thuilleadh ón 1 Deireadh Fómhair 2025 mura ndéantar socruithe malartacha.”

"Fágfaidh an cinneadh seo nach mbeidh rochtain thráthúil ag tumadóirí ar fud Lár na Tíre agus Thuaisceart Shasana ar áiseanna ath-chomhbhrúite ríthábhachtacha atá maoinithe ag an NHS – cuid ríthábhachtach de chóireáil éigeandála le haghaidh tinneas dí-chomhbhrúite."

“Ardaíonn an cinneadh seo imní thromchúiseach maidir le neamhionannas cóireála agus idirdhealú réigiúnach. Cé go mbeidh áiseanna ar fáil sa Deisceart fós, beidh rochtain theoranta ag tumadóirí sna Lár-Tíre agus sa Tuaisceart, rud a chuirfidh sábháilteacht tumadóireachta agus cumais freagartha éigeandála i mbaol go mór ar fud limistéar geografach mór.”

Comhairliúchán NHS

NHS Shasana an Meán Fómhair seo caite sheol comhairliúchán maidir leis an tarraingt siar páirteach atá beartaithe ar mhaoiniú, cé go raibh sé ag moladh ag an am sin gan níos mó ná dhá sheomra athchomhbhrúite a dhúnadh.

Dúirt sé go gcosnaíonn coimisiúnú seirbhísí HBOT £8.2 milliún air in aghaidh na bliana agus go ndearna na haonaid cóireáil ar thart ar 150–200 cás DCI agus 10 gcás eambólachta gáis in aghaidh na bliana. Baineadh úsáid as na haonaid freisin chun cásanna neamh-tumadóireachta a chóireáil amhail nimhiú aonocsaíde carbóin, dónna agus gortuithe eile .

Mhaígh NHS Shasana, tar éis maoiniú a bhaint do dhá aonad, go mbeadh tumadóir a bhfuil amhras ann go bhfuil DCI air in aon áit i Sasana fós in ann pota a bhaint amach ar an mbóthar laistigh de cheithre huaire an chloig ó thús na hairíonna.

Thuas & thíos: Bheadh ​​líon na seomraí Béarla laghdaithe ó ocht go sé cinn de na seomraí faoin togra bunaidh (gach ceann acu léirithe laistigh de chiorcal le ga 150 míle). Faoi láthair níl ach trí cinn athchoimisiúnaithe, sa deisceart agus san oirthear (Is suíomhanna teoiriciúla iad na suíomhanna anseo)

(NHS Shasana)

Dúradh freisin go raibh cuid de na háiseanna atá ann cheana féin ag cóireáil líon sách íseal othar, rud a fhágann go bhfuil sé deacair do bhaill foirne leanúint ar aghaidh ag cleachtadh, agus nach raibh siad uile feistithe chun othair a bhí go criticiúil tinn a chóireáil.

Is iad na trí aonad cósta Shasana sa deisceart agus san oirthear atá athchoimisiúnaithe ná DDRC Plymouth, an tAonad Leighis Hipearbaraigh i Chichester agus Aonad Hipearbaraigh Oirthear Shasana LHM Healthcare i Great Yarmouth. Clinic Tumadóirí Poole bhí dúnta cheana féin ag deireadh mhí Eanáir na bliana seo.

“Ní bhaineann sé seo le tíreolaíocht amháin – baineann sé le cothroime, sábháilteacht agus marthanacht,” a dúirt BSDG. “Ní féidir le héigeandálaí tumadóireachta fanacht agus ní shábhálfaidh rochtain a bhaint airgead san fhadtéarma. Ní dhéanann sé ach an costas a aistriú go beatha caillte, fadú cóireála agus breoiteacht. Cuirfidh sé bac gan ghá ar sheirbhísí éigeandála solais ghoirm freisin.”

Tugann an grúpa le fios go mb’fhéidir go mbeadh ar thumadóir atá buailte san Oirthuaisceart a bhfuil seomra lán air ag Great Yarmouth taisteal fad Shasana go dtí DDRC le haghaidh cóireála. Chomh maith leis sin, tá foireann leighis de chuid Chabhlach Ríoga Chichester i mbun oibre ar sheomra leighis atá riachtanach chun tús áite a thabhairt d’othair chabhlaigh – ach is cosúil anois go bhfuiltear ag súil go gclúdóidh sé othair NHS ó cheantar Londan ar fad freisin.

Níl ach dhá aonad hipearbaracha de chuid Sheirbhísí Náisiúnta an NHS in Albain, sa tuaisceart araon – in Ospidéal Ríoga Obar Dheathain agus in Arcaibh. Tharraing NHS Grampian maoiniú siar ó Ionad Iarthar na hAlban um Leigheas Tumadóireachta & Hipearbarach in aice le hÓban i mí Aibreáin na bliana seo caite.

Seirbhísí sínte

"Má laghdaítear seomraí hipearbaracha oibriúcháin faoi bhreis is 60% agus má chuirtear teorainn le clúdach in oirthear agus i ndeisceart na tíre amháin, cuirtear tumadóirí a bhíonn i dtrioblóid ar fud na Meán-Tíre agus an Tuaiscirt i mbaol i bhfad níos mó dá sláinte, rud a chuireann iallach orthu..." taisteal i bhfad níos faide agus níos faide le haghaidh aire leighis chuí agus brú gan ghá a chur ar sheirbhís otharcharranna atá faoi bhrú cheana féin,” a dúirt stiúrthóir Stoney Cove, Matt King.

Seomra hipearbarach

Dúirt Jen Tibbs, bainisteoir ag an aonad hipearbarach i Wirral a chlúdaíonn an tIarthuaisceart ach atá i mbaol dúnta anois, gur “turraing mhór” a bhí sa nuacht.

“Tá an tsaoráid seo curtha ar fáil againn le beagnach 30 bliain agus is féidir liom a dhearbhú duit go bhfuilimid chun troid i gcoinne seo ar fad,” a dúirt sí. “Beidh aon tacaíocht an-bhuíoch díot. Bí cinnte go bhfuilimid fós ar fáil le haghaidh aon éigeandálaí tumadóireachta nó comhairle 24/7 go dtí an 30 Meán Fómhair 2025 ach tá súil againn go mbeimid in ann an cinneadh seo a athrú.”

Dúirt Club Fo-Uisce na Breataine Divernet go raibh “imní mhór” air faoin staid. “Cuireann an laghdú 60% ar áiseanna HBOT i díreach 12 mhí sláinte daoine aonair i mbaol ní hamháin ach rochtain chóir ar sheirbhísí cóireála ar fud na tíre freisin,” a dúirt ceann na tumadóireachta agus oiliúint Sophie Heptonstall.

““Mar chomhlacht rialaithe náisiúnta do scúba agus snorcláil sa Ríocht Aontaithe, tá sábháilteacht tumadóirí ríthábhachtach dúinn. Tá an laghdú suntasach atá ar na bacáin i soláthar HBOT atá maoinithe ag an NHS i Sasana doghlactha do thionscal tumadóireachta na Ríochta Aontaithe.

“Beidh BSAC ag obair go dlúth le BDSG agus le gach ionadaí eile ón tionscal tumadóireachta agus le geallsealbhóirí tábhachtacha chun brústocaireacht a dhéanamh ar an rialtas chun HBOT a athbhunú sna trí réimse imní – na Lár-Tíre, an tIarthuaisceart agus an tOirthuaisceart.”

“Leanfaidh Garda Cósta na Breataine de bheith i dteagmháil le comhpháirtithe leighis chun a chinntiú go seachadtar daoine go sábháilte chuig an gcúram leighis cuí,” a dúirt urlabhraí de chuid MCA. Divernet.

“Léiríonn an cinneadh an éagothroime atá ag dul i méid i soláthar seirbhísí an NHS agus tá imní mhór air ó abhcóidí sábháilteachta tumadóireachta, ó fhreagróirí éigeandála agus ó phobal tumadóireachta níos leithne,” a deir an BDSG"Geallsealbhóirí lena n-áirítear an tumadóir" oiliúint Tá gníomhaireachtaí ag impí ar NHS Shasana inniu athbhreithniú a dhéanamh ar an ngluaiseacht seo agus dul i mbun oibre le pobail tumadóireachta agus leighis chun samhail chúraim níos cothroime a fhorbairt.”

Deir an grúpa go bhfuil sé beartaithe acu feachtas feasachta a sheoladh agus achainí a ardú le súil go n-aisiompófar an cinneadh. Iarrtar ar thumadóirí an cheist a ardú lena dTeachtaí Parlaiminte freisin.

