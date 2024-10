Básanna ag dul in airde, a deir BSAC – ach tá dea-scéal aige freisin

Dá mhéad tumadh a tharlaíonn, is ea is dóichí go dtarlóidh teagmhais, agus le leibhéil ghníomhaíochta scúba go hiomlán siar go leibhéil réamhphaindéimeach sa bhliain féilire 2023 bhí naoi mbás mar thoradh ar na naoi dteagmhas ar leith. Mar sin a deir an British Sub-Aqua Club (BSAC) ina díreach-foilsithe Tuarascáil Bhliantúil ar Theagmhais Tumadóireachta don bhliain seo caite.

Tugann BSAC foláireamh go gcuireann anailís ar na 355 teagmhas tumadóireachta a tuairiscíodh in 2023 (242 sa RA agus 113 thar lear) béim ar nach gá go gclúdóidh taithí agus cáilíochtaí aon duine ó bheith ina thaismeach i dteagmhas tumadóireachta.

Ag cur béime air seo bhí méadú mór ar líon na dtaismeach de Cheannairí Tumadóireachta i gcomparáid leis na tumadóirí sin a raibh cáilíochtaí eile acu, i gcomparáid le blianta roimhe sin. Níl an BSAC cinnte cén fáth ar cheart é seo a bheith amhlaidh, ós rud é nach raibh aon mhéadú mór ar líon na n-tumadóirí a raibh an cháilíocht acu.

Bhí líon foriomlán na dteagmhas sa RA níos airde ná mar a bhí i dtuarascáil 2022, i.e. achoimre on Divernet anuraidh. An bhliain sin chonacthas 248 teagmhas agus 182 acu sa RA ach níor bhásaigh ach sé cinn, an líon is ísle a taifeadadh i ngnáthbhliain tumadóireachta ó 1977, agus laghdú géar ón 16 in 2021.

Mar is iondúil, leagann an tuarascáil béim go mb’fhéidir go rabhthas tar éis dul timpeall ar roinnt teagmhas dá leanfadh na daoine a bhí i gceist bunphrionsabail an chleachtais thumadóireachta shábháilte.

Thar cuimse statach

Bailítear tuarascálacha bliantúla BSAC ar eachtraí tumadóireachta ó gach gníomhaireacht oiliúna tumadóirí d’fhonn sábháilteacht tumadóirí a chur chun cinn agus cabhrú le treochtaí a thuiscint agus a bhainistiú. Áirítear leo cuntais ar gach ceann de na teagmhais.

Forlíontar tuarascálacha ó thumadóirí áineasa aonair ag sonraí oifigiúla ón nGníomhaireacht Muirí & an Gharda Cósta, RNLI, MoD, PADI EMEA, an Bunachar Sonraí Teagmhais Uisce agus RoSPA, chomh maith le tráil meán.

“Tá líon na n-eachtraí sa RA a tuairiscíodh ó 2014 i leith tar éis fanacht thar a bheith seasta amach ó bhliain na paindéime, nuair a chuir teorainneacha ar ghníomhaíocht tumadóireachta isteach ar líon na n-eachtraí a taifeadadh,” a deir an tuarascáil.

Tá méaduithe dealraitheacha i dtuairisciú teagmhais in 2019 agus 2023 mar thoradh ar ardú suntasach ar thuarascálacha thar lear, a deir BSAC a bhí faoi cheannas na bliana seo caite ag teipeanna masc agus strap eite. Léirigh sé seo go raibh an tuairisciú níos críochnúla nó go raibh fadhb ann maidir le cothabháil trealaimh. Is mó an seans go dtarlódh caitheamh strapaí in aeráidí níos teo.

Ag leanúint ar aghaidh ó 2022, tháinig laghdú ar líon na n-eachtraí a thosaigh ar an dromchla, agus méadú ar an líon ar a raibh tús agus doimhneacht uasta anaithnid.

I mí Mheán Fómhair 2023 bhí aimsir an-te agus gaotha éadroma sa RA. Chuir sé seo go héifeachtach leis an séasúr tumadóireachta, agus tharla níos mó teagmhais ná mar is gnách níos déanaí sa bhliain.

Bád tarrthála ar chleachtadh cuardaigh agus tarrthála (RNLI)

Bhí mí Mheán Fómhair an-ghnóthach do na seirbhísí tarrthála ag cabhrú le tumadóirí. Glaodh amach báid tarrthála an RNLI 37 uair chun cabhrú le tumadóirí tarrthála, i 29 cás idir Bealtaine agus Meán Fómhair, agus imlonnaíodh héileacaptair 30 uair, cé nach ndearnadh ach XNUMX gcinn de na glaonna amach i míonna an tsamhraidh.

Deimhníodh tátail ó bhlianta roimhe seo go bhfuil níos lú teagmhais DCI agus ardú tapa á dtuairisciú anois. Sa chás go dtarlaíonn DCI, is lú an seans go mbeidh baint aige le tumadóireacht níos doimhne ná 30m, ardú tapa nó stadanna caillte, agus meastar gur dócha go n-éireoidh leis an oiliúint, agus béim níos mó á leagan ar rialú buacacht agus pleanáil tumadóireachta ná mar a bhí tráth.

Feasacht IPO

Is é an scéal dearfach eile ná go bhfuil tumadóirí ag éirí níos feasaí faoi na hairíonna agus an chontúirt a bhaineann le hÉidéime Scamhóg Thumadh (IPO), na gníomhartha atá le déanamh má tharlaíonn sé iontu féin nó i gcásanna eile, agus an gá le filleadh ar an uisce tar éis eachtra amhrasta a sheachaint go dtí go bhfógrófar é. oiriúnach leighis chun é sin a dhéanamh. Arís eile, cuireann BSAC i leith go leor de seo le feabhsuithe ar chláir oiliúna.

Deir an ghníomhaireacht oiliúna go bhfuil a próiseas scagtha chun na critéir a aithint a thugann le fios go bhfuil baint ag an IPO le teagmhas. Is í an fheasacht ar an gcoinníoll an príomhfhoirm chosanta: “Cosúil le tumadóirí agus snorcóirí, moltar do shnámhóirí uisce oscailte anois gan snámh ina n-aonar agus, mar phobal, tá siad ag éirí níos eolach ar an mbaol a bhaineann le IPO,” nótáil an tuarascáil.

Ba é meánaois na naoi mbás in 2023 ná 58, agus le 10 mbliana anuas tá meánaois na n-tumadóirí a fuair bás 8.5 bliain níos sine ná an daonra tumadóireachta ag an am, rud a thugann le fios gur fachtóir láidir marthanais í an aois.

Tugann BSAC dá aire cé go bhfuil meánaois na Ní- tá líon na dtaismí a taifeadadh sa bhunachar sonraí teagmhas ag méadú thar na 10 mbliana sin, in 2023 laghdaigh sé den chéad uair, go 44 bliain.

Feistithe le haghaidh tarrthála

Is ábhar misnigh eile é an toradh, nuair a bhíonn gá le tarrtháil, go bhfuil tumadóirí in ann teicníochtaí a úsáid chun taismigh a aisghabháil ar an dromchla agus athbheochan a dhéanamh le héifeachtúlacht a sháraíonn ionchais ratha i suíomhanna neamhchliniciúla eile.

Léirítear é seo ag an bhfíric gur éirigh le haisghabháil taisme go dtí an dromchla de bharr úsáid foinse aeir eile in 83% de chásanna agus, i ngach cás inar úsáideadh ardaitheoir buacach rialaithe (CBL), ba é an toradh a bhí air. téarnamh rathúil.

Sa chás gur cuireadh CPR i bhfeidhm tar éis CBL, d’éirigh le hathbheochan amháin as gach trí cinn. Sa chás gur úsáideadh CPR gan ocsaigin, d’éirigh le 28% de na taismigh comhfhios arís agus, le hocsaigin, mhéadaigh sé seo go 30%. I naoi gcás athbheochana as 30 ag baint úsáide as dífhibrileoir, d'éirigh an taismeach go comhfhiosach arís.

“Is léiriú é toradh na hanailíse seo ar na cláir oiliúna den scoth a sholáthraíonn teagascóirí tumadóireachta den scoth a chinntíonn, ar a seal, go bhfuil tumadóirí oilte go maith i dteicnící tarrthála,” a deir BSAC.

Is iad comhairleoir teagmhais BSAC Jim Watson agus an anailísí sonraí Ben Peddie a thiomsaigh an tuarascáil. Iarrtar ar gach tumadóir, cibé acu ó BSAC nó ó ghníomhaireacht oiliúna ar bith eile, atá bainteach le nó a fheiceann teagmhas sa RA nó thar lear é a thuairisciú faoi rún le haghaidh tuarascálacha amach anseo,. ag baint úsáide as foirm ar líne.

Is féidir leat íoslódáil agus a léamh an tuairisc iomlán nó féachaint ar thuarascáil físe de phríomhthorthaí ó Chomhdháil Tumadóireachta an BSAC ar YouTube. Is féidir tuarascálacha ó bhlianta roimhe seo a íoslódáil freisin.

