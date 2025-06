Fuarthas Dorothea tumadóir marbh ag 85m

at 9: am 36

Ainmníodh an tumadóir scúba a fuair bás i gCairéal Dorothea in iarthuaisceart na Breataine Bige ag deireadh mhí na Bealtaine mar Tim Waples, 60 bliain d'aois, nuair a osclaíodh fiosrúchán faoina bhás i gCaernarfon inné (11 Meitheamh).

Fuarthas corp Waples ag doimhneacht 85m sa chairéal faoi uisce in aice le Talysarn, suíomh intíre a bhfuil tóir air le fada i measc tumadóirí teicniúla le haghaidh oiliúna toisc go dtiteann sé go doimhneachtaí níos mó ná 100m.

Bhí Waples ina chónaí agus ag obair mar innealtóir TF in Hertfordshire agus ba thumadóir teicniúil taithíoch é.

Chuala an cróinéir sinsearach Kate Robertson é sin Póilíní Thuaidh na Breataine Bige bhí glao curtha isteach ag 1.37pm Dé Sathairn, 31 Bealtaine ag tuairisciú go raibh tumadóir ar iarraidh ag an gcairéal, agus dheimhnigh paraimhíochaineoir a bhí ar an láthair an bás dhá uair an chloig ina dhiaidh sin.

“Is cosúil gur tumadóireacht a bhí á úsáid ag Tim Waples nuair a fuarthas é marbh ag doimhneacht thart ar 85m san uisce,” a dúirt an cróinéir. “Deimhníodh gur bhásaigh sé tamall gairid ina dhiaidh sin.”

iarbháis

Tar éis na heachtra, a tuairiscíodh on Divernet, dúirt na póilíní nach raibh an bás á mheas mar bhás amhrasach, ach dúirt Robertson go iarbháis ordaíodh scrúdú mar go raibh cúis ann le hamhras go raibh sé mínádúrtha.

I dtumadóireacht, ciallaíonn sé seo go ginearálta nach meastar go bhfuil bás bainteach le fachtóirí amhail breoiteacht nó aois ach le fachtóirí seachtracha – mar shampla timpiste, mífheidhmiú trealaimh, guais chomhshaoil ​​nó earráid dhaonna.

Cuireadh an fiosrúchán ar athló chun am a thabhairt le haghaidh tuilleadh imscrúdaithe.

Bhí cosc ​​oifigiúil ar thumadóireacht ar feadh blianta fada ag Cairéal Dorothea mar gheall ar an ráta ard báis i measc tumadóirí ansin, ach le blianta beaga anuas tá an suíomh á reáchtáil ag Tumadóirí Teicniúla Thuaisceart na Breataine Bige (NWTD), brainse de Chlub Fo-Uisce na Breataine, a oibríonn clár tumadóireachta rialaithe faoi cheadúnas ón úinéir talún.

Tá cead isteach teoranta do thumadóirí atá cáilithe chun tumadóireachtaí dí-chomhbhrú gáis mheasctha a dhéanamh.

Chomh maith leis sin ar Divernet: BÁSANNA TUMADAÍ SA BHREATAIN BHREATAIN AGUS I gCURASAO, INIÚCHADH 16 LÁITHREÁIN TUMARKÁIDE INTÍRE NA RA: Eachtraí UISCE Fuar