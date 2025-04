Ionchoisne Dorset: tumadóirí scartha ó Vortex

D’imigh an tumadóir scúba fiche bliain d’aois Emily Sherwin amach ó chósta Dorset i mí Iúil seo caite agus níor aimsíodh riamh í. Theip uirthi teacht ar an dromchla ó tumadóireacht amach ó Old Harry Rocks ag Handfast Point ar 23 Iúil, agus 24 uair an chloig ar scála iomlán. oibríocht chuardaigh agus tarrthála chruthaigh gan toradh.

Anois tá cinneadh déanta ag ionchoisne, cé go bhfuil cúis bháis toimhdithe Sherwin fós anaithnid, gur tharla sé toisc go raibh sí féin agus a cara gafa i sruthanna guairneáin. Bhí na himeachtaí ar siúl ag Cúirt Chróinéara Dorset inniu (17 Aibreán) agus bhí tuairisc orthu ag an Macalla Bournemouth agus meáin eile.

Uiscí mionghearrtha

Bhí Sherwin mar chuid de ghrúpa a bhí amuigh le haghaidh tumadóireachta luath-tráthnóna. Dúirt a cara agus a cara Bethany Pryor go raibh an turas báid as Poll an-chraiceann ach go raibh na tumadóirí i ndea-riocht.

Old Harry's Rocks (Malc McDonald)

Ag beagnach 6pm bhí an péire ar an gceann deireanach a chuaigh isteach san fharraige, agus bhí siad ag doimhneacht de thart ar 7m nuair a tháinig siad trasna ar rud ar thug Pryor síos air mar 'vortex', ag moladh guairneáin le híostharraingt.

“Bhíomar cothrománach os comhair a chéile agus bhí lámha a chéile againn,” a dúirt sí. “Chuir mé in iúl d'Emily go raibh rud éigin mícheart agus chuir mé in iúl do mo chluasa agus thug mé an comhartha di dul ar ais suas.

“Ag an bpointe seo bhíomar gafa i vortex agus thosaigh mé ag casadh timpeall. Ní raibh mé in ann mo ríomhaire tumadóireachta a sheiceáil mar gheall ar an sníomh. Mhothaigh mé míshuaimhneasach.”

Chuir Pryor in iúl dul suas ach ní fhaca sé comhartha cómhalartach. Bhí an infheictheacht níos lú ná 1m, a mheas sí, agus mhínigh sí go raibh seicheamh na n-imeachtaí éirithe soineanta ag an bpointe seo.

“Bhí sí ingearach agus bhí a rialtóir as a béal,” a dúirt Pryor le Sherwin. “Bhí sí go tóin poill ag an am agus rinne mé iarracht a dhéanamh dul síos ach ní raibh sé indéanta.

“Bhuaileamar bun ghrinneall na farraige go dian agus ní raibh mé in ann Emily a fheiceáil,” a lean Pryor. “D’ardaigh mé go dtí an dromchla go tapa agus labhair leis an scipéir, a thug comhartha do Mayday.”

'A áit shábháilte'

Dúirt cróinéir cúnta an chontae Richard Middleton leis an gcúirt gur tháinig Sherwin ó Poole agus go raibh a céad bhliain críochnaithe aici ag déanamh staidéir ar chaomhnú mara in Ollscoil Plymouth. Cháiligh sí mar thumadóir le PADI an samhradh roimhe sin.

Bhí a 20ú breithlá á cheiliúradh ag Sherwin lena teaghlach an lá roimhe sin, agus dúirt a máthair Ellen leis an gcúirt go raibh a hiníon “paiseanta faoin domhan nádúrtha” agus go hiondúil gur mhothaigh sí “doimhneacht socair faoin bhfarraige”, ar thug sí “a hionad sábháilte” air.

Bhí an teaghlach ar a gcompord “go raibh sí ag déanamh rud éigin a raibh grá aici dó”.

Bhain Middleton de thátal as nach mór go mbeadh anaithnid ar bith ar chorp ar bith chun cúis bháis Sherwin a scrúdú, ach ba é a chonclúid insinte gur tharla sé de bharr a bheith gafa i sruth faoi uisce. Ní raibh aon imthosca amhrasacha ann.

Ghabh teaghlach Emily Sherwin buíochas le gach duine a bhí páirteach san oibríocht chuardaigh: “The RNLI agus foirne na nGardaí Cósta, na tumadóirí póilíní agus iad go léir ag Parkstone Yacht Club a thóg os cionn 30 bád le bheith páirteach sa chuardach”.

