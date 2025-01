Iarrachtaí chun dul i bhfeidhm ar thumadóirí-marthanóirí Sea Story arna dtuairisciú ag an BBC

Iarrachtaí ró-luath ó údaráis na Mara Rua na hÉigipte chun pinn a dhéanamh Scéal Farraige Léim liveaboard go tóin poill ar anchúinse tonn, agus ag oibreoir an bháid chun bealach tuarascálacha a d'fhéadfadh a bheith díobhálach ag marthanóirí, tagtha chun cinn ó imscrúdú ar feadh míosa ar an eachtra marfach ag foireann BBC News.

Scéal Farraige d’fhág sé Port Ghalib ar thuras sé lá an 24 Samhain ag iompar 31 aoi idirnáisiúnta, trí threoraí tumadóireachta agus 12 chriú ón Éigipt, mar a tuairiscíodh roimhe seo on Divernet. Rinneadh “uasghrádú” ar roinnt tumadóirí ag an nóiméad deireanach ón mbád a d’áirithíodar ar dtús, cé go mbeadh an cúrsa difriúil.

Chuaigh an bád i léig agus chuaigh go tóin poill go luath an mhaidin dár gcionn, rud a d’fhág 11 duine marbh nó ar iarraidh, lánúin ón mBreatain ina measc.

Tá aon cheann déag den 35 marthanóir, tumadóirí scúba a bhfuil taithí acu go príomha, curtha faoi agallamh ag an BBC anois. Thuairiscigh siad go raibh daoine a bhí ag maíomh gur 'breithiúna' a bhí á “cheistiú” acu laistigh de uaire an chloig tar éis iad a thabhairt i dtír, ina gcuid leapacha ospidéil nó in ionad saoire ina raibh cóiríocht acu.

Chuir siad síos freisin ar an mbrú a bhí orthu ráitis finnéithe a shíniú a d’aistrigh, i gcoimhlint leasa shoiléir, ón mBéarla go hAraibis ag fostaí de chuid oibreoir bád na hÉigipte, Dive Pro Liveaboard.

Mhaígh roinnt daoine gur chuir duine éigin a raibh siad i gceannas orthu chun a chreidiúint gur imscrúdaitheoir oifigiúil é a cheistiú, ach fuarthas amach ina dhiaidh sin go raibh sé ina threoir tumadóireachta Dive Pro Liveaboard.

Spreag sé féin agus fostaithe eile marthanóirí tarscaoileadh a shíniú ag rá: “Ní cúisím aon duine as aon éagóir choiriúil”. Dúirt tumadóir amháin gur tugadh a leithéid de tharscaoileadh dó agus é fós ag tabhairt a ráiteas finné, agus dúirt dochtúir Briotanach nuair a dúradh léi nach bhféadfadh sí an seomra a fhágáil go dtí go mbeadh na ráitis ar fad críochnaithe.

Dhiúltaigh roinnt tumadóirí na doiciméid a shíniú, agus ní raibh cead ag aon duine cóipeanna a choinneáil, cé gur chuir roinnt tumadóirí a d’aistrigh iad ag baint úsáide as aipeanna gutháin síos ar easnamh na “mionsonraí damanta” a thuairiscigh siad. Tuairiscíodh cleachtais chomhchosúla le ráitis finnéithe roimhe seo tar éis eachtraí beo ar bord na Mara Rua.

Fiú agus grúpa amháin ag iarraidh imeacht chun eitilt abhaile, dúradh go ndearna ionadaí Dive Pro Liveaboard iarracht iad a mhealladh le tarscaoileadh a shíniú. D’éiligh sé gur páipéir imréitigh a bhí sna doiciméid le dul trí sheicphointí aerfoirt, dar le tumadóir SAM a thug rabhadh do na cinn eile gan síniú.

Anchúinse tonn

Chuir agallaithe an BBC oifigigh na hÉigipte ina leith freisin maidir le cinneadh a dhéanamh roimh ré go gairid tar éis don soitheach dul i léig chun an milleán a chur air faoi thonn anchúinse.

Chuir an t-aigéaneolaí, an Dr Simon Boxall, an dearbhú a rinne sé ag am an eachtra in athuair nach bhféadfadh tonn 4m a bheith mar chúis leis an dul faoi uisce sna coinníollacha a bhí i réim, agus chuir sé an milleán ar earráid phíolóta nó dearadh bád nó an dá rud. D'aontaigh na marthanóirí nach raibh aon fhadhbanna móra ag baint leis na coinníollacha agus iad ag snámh den long raic.

Mar sin féin, dúradh le tumadóir amháin a d’iarr cóip de thuarascáil deiridh na n-imscrúdaitheoirí a fheiceáil nach mbeadh aon phointe ag baint leis, mar “is é an fharraige an t-aon duine atá freagrach as seo”.

Sa chéad chuid de thuarascáil an BBC, luaigh marthanóirí é sin le linn na hoíche Scéal Farraige Bhí an chuma orthu go raibh siad ag luascadh agus ag rolladh níos mó ná mar a bheifí ag súil leis mar gheall ar an aimsir neamheisceachtúil, le troscán trom neamhurraithe ag sleamhnú timpeall an deic agus inséidte beag beagnach caillte thar bord.

Díreach roimh 3am Scéal Farraige Bhí “brat ard” iompaithe ar a thaobh, fuair na hinnill bás agus chuaigh na soilse ar fad amach.

Bhí beagnach gach duine a bhí marbh nó a bhí ar iarraidh lóistín ar thaobh an chláirsí den bhád a bhuail an fharraige. As na daoine a bhain go dtí an deic é, a chuir troscán agus feistis scaoilte bac orthu, is beag duine a d’éirigh leo saol a aimsiú.seaicéad. Dúirt duine acu nach raibh an ceann acu ag feidhmiú i gceart, agus nach raibh aon chadhnraí ag an solas.

Chonaic daoine eile a d’éirigh leo dul ar bord raftaí tarrthála an captaen agus roinnt criú ann cheana féin, tuairiscítear gur ghlac an captaen ceann de na trí phluid a soláthraíodh dó féin. Bhí geallta ag an seisiún faisnéise sábháilteachta bia agus uisce ar na raftaí ach dúirt aíonna leis an BBC nach raibh aon cheann. Ní raibh tóirse ag obair agus bhí na bladhmanna in úsáid cheana féin.

35 uair an chloig in aer-phóca

Cé go n-aontaíonn na marthanóirí gur chuaigh an bád go tóin poill roimh 3am, maíonn na húdaráis áitiúla nach bhfuair siad ach comhartha guaise ag thart ar 5.30rn. Thóg sé ocht n-uaire an chloig ar shoithí tarrthála na raftaí a bhaint amach agus iad ag imeacht soir, agus bhí na tarrthóirí mall freisin ag baint amach Scéal Farraige féin, dúirt marthanóirí leis an BBC.

Ní raibh an lánúin Lucianna Galetta agus Christophe Lemmens in ann teacht ar a gcuid seaicéid tarrthála agus bhí siad gafa ag uisce agus smionagar i gconair.

Chríochnaigh siad in aer-phóca sa seomra innill sa chuid deireadh thiar a bhí ag brúchtadh os cionn an uisce, agus iad ag tumadóireacht ina dhiaidh sin. teagascóir Youssef al-Faramawy.

“Ní raibh aon chumarsáid againn leis an taobh amuigh, rud ar bith. Ní dhearna éinne iarracht féachaint an raibh duine beo ann,” a dúirt Galetta. “Bhí mé chomh réidh le bás a fháil. Níor shíl muid go dtiocfadh duine éigin.”

Ní bhfuarthas iad ach tar éis claochlú trámach 35 uair a rinne uncail al-Faramawy Khattab al-Faramawi, fear áitiúil. teagascóir a rinne go deonach cuardach a dhéanamh trí na conairí báite.

Tarrtháil tumadóirí beirt freisin as póca aeir eile i gcábán ar an urlár íochtair, agus fuarthas ceithre chorp. Chuir na marthanóirí ceist, áfach, cén fáth nach raibh an chuma ar an scéal nach raibh cabhlach na hÉigipte a bhí ag maoirsiú na hoibríochta in ann a thumadóirí féin a imscaradh.

Níl an lánúin Briotanach Tariq Sinada ná Jenny Cawson aimsithe

Fós ar iarraidh an lánúin as Devon Jenny Cawson agus Tarig Sinada, deirtear go ndearna siad taighde cúramach i gcónaí ar bháid tumadóireachta ach ina measc siúd a d’aistrigh go Scéal Farraige ag an nóiméad deireanach, agus lóistín ar thaobh an chláir de na príomh-deic.

Teaghlaigh agus cairde a dúirt an BBC conas a dúirt oifigigh na hÉigipte leo go Scéal Farraige níor aimsíodh é – fiú agus iad ag féachaint ar thuairiscí nuachta teilifíse a thaispeáin an clár beo a bhí buailte.

Agus na húdaráis á gcur i leith na n-údarás faoi chlúdach suas chun tionscal na turasóireachta a chosaint, tá siad ag éileamh anois go ndéanfaí imscrúdú oscailte ar an dul faoi. Níor fhreagair rialtas na hÉigipte ná Dive Pro Liveaboard iarratais an BBC ar fhreagraí ar na líomhaintí atá ina thuarascálacha.

Divernet mar an gcéanna ní bhfuair an t-oibreoir freagra ar bith tar éis tuairimí a lorg nuair a tharla an teagmhas, cé go tar éis tine ar cheann eile dá bháid, Finscéal Farraige, inar fuair aoi Gearmánach bás i mí an Mhárta seo caite, bhí freagra tugtha aige – ach é a rá nach bhféadfadh sé trácht a dhéanamh sula bhfuair sé tuarascáil deiridh ón Oifig Ionchúiseamh Poiblí.

Tuairiscí iomlána an BBC le Joe Inwood, Cuid 1 agus Cuid 2, le léamh ar shuíomh BBC News.

