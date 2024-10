Tá clár beo na hÉigipte ag dul go domhain ó dheas

Chuaigh clár beo i Muir Rua na hÉigipte i bhfad ó dheas, tar éis gur chosúil go ndearna a chaptaen neamhaird ar rabhaidh aimsire crua. Bhí na 18 n-aíonna tumadóireachta in ann éalú ón mbád in éineacht leis an gcriú, ach bhí ar a bhformhór a gcuid sealúchais a thréigean agus ina dhiaidh sin chaith siad timpeall XNUMX n-uaire an chloig ar shiúl i mbáid bheaga.

Tharla an eachtra go luath ar an 24 Deireadh Fómhair, leath bealaigh trí thuras cairtfhostaithe amach as Hamata. An 30m faoi úinéireacht na hÉigipte Seaduction, soitheach le trí chábán dúbailte ar an urlár uachtarach agus sé chábán cúpla ar an urlár íochtair, a reáchtáil tumadóireacht scúba agus turais eitleoige.

An oíche sin tuairiscíodh gur thug formhór na n-árthaí lena n-áirítear cláir bheoga aird ar rabhaidh maidir le haimsir stoirmeach agus tonnta arda agus gur fhan siad níos faide ó thuaidh i limistéar níos mó faoi dhídean Sataya Reef.

SeaductionSheol , áfach, chomh fada le Elba Reef in aice leis an teorainn leis an tSúdáin, áit a gceaptar gur sceitheadh ​​an soitheach adhmaid.

Bhí an bád cairtfhostaithe don turas “doimhin ó dheas” ag grúpa tumadóirí ó Chathair Bhaile Átha Cliath Club Subaqua Laval in iarthuaisceart na Fraince. D'fhill beirt den aon cheathrar ball a d'éirigh lena bpasanna a shábháil sa tóin poill ar ais go dtí an Fhrainc an deireadh seachtaine seo caite agus labhair siad faoin eachtra le An Fhrainc Eolas.

Uillinn aisteach

Bhí an chéad cheithre lá tumadóireachta ó Seaduction 'iontach'

Dúirt iar-uachtarán an chlub François Paillard agus an cisteoir cúnta Philippe Galodé go raibh an turas socraithe ag seó tumadóireachta i mí Eanáir. Tháinig an grúpa go dtí an Éigipt ar 18 Deireadh Fómhair agus chuir Paillard síos ar a gcéad cheithre lá tumadóireachta mar “iontach”.

Dúirt Galodé go raibh sé ag dornáil thart ar 3am nuair a d'fhiafraigh a chara an raibh sé den tuairim go raibh an bád ina luí ar uillinn aisteach. “Chuaigh mé suas staighre chun féachaint cad a bhí ar siúl,” a dúirt sé. “Dar leis an gcaptaen, bhí gach rud faoi smacht.” Dúirt aíonna eile níos déanaí go raibh an liosta tugtha faoi deara acu chomh luath le 2am.

“Tar éis leathuaire, thosaigh an bád ag crith go han-dáiríre,” a dúirt Paillard. “Thosaigh muid ar na seaicéid tarrthála a bhaint amach, ag glacadh leis nach raibh sé chun dul i bhfeabhas, is cuma cad a dúirt an captaen. Ar deireadh rinneamar rud nach ndearna an captaen, is é sin le bheith réidh le aslonnú.”

Faoi 3.30am bhí an t-uisce ag ardú sa chábán, a dúirt Paillard. “Bhí muid ar fad sábháilte ag an nóiméad deireanach – bhí an bád ag liostú go dian agus ansin iompaithe go hiomlán. Bhí scaoll ann, léim gach duine isteach san uisce.” D'éirigh leis na tumadóirí go léir seaicéid tarrthála a bhronnadh ach is beag duine a raibh am acu gléasadh, pasanna, fóin, airgead tirim nó aon mhaoin phearsanta eile a fháil.

Dúirt Paillard gur lean an 10 gcriú orduithe an chaptaen ach “nach mairnéalach seasoned” a bhí iontu.

Chonaic ón trálaer

Bhí dhá RIB 5m ar an gclár beo ach is cosúil go raibh am ann ach ceann amháin díobh seo a sheoladh agus ceann amháin nó níos mó de na ceithre bhád tarrthála. I measc na dtonnta láidre, bhí gá le tarrtháil leanúnach chun fanacht ar snámh.

Chaith na marthanóirí ocht n-uaire an chloig ar shiúl sular chonaic trálaer clúdach bád tarrthála oráiste agus bhí sé in ann iad a thabhairt ar bord agus éadaí te a sholáthar dóibh. Aistríodh iad níos déanaí chuig árthach patróil cabhlaigh a thug ar tír iad, áit ar tugadh ar bhus iad go dtí óstán i Hurghada, gan teacht ach amháin maidin an 25 Deireadh Fómhair.

Fágadh an 14 tumadóir a raibh a bpasanna agus a ngiuirléidí caillte acu ag fanacht le consalacht na Fraince i gCaireo na socruithe riachtanacha a dhéanamh le cead a thabhairt dóibh taisteal, ach tugadh foláireamh dóibh go mb’fhéidir nach dtarlódh sé sin roimh an lá amárach (30 Deireadh Fómhair).

“D’iarr an consal orthu céimeanna a ghlacadh láithreach lena gcomhlachtaí árachais ach ní féidir leo faic a dhéanamh,” a dúirt Nelly Leroux, ag labhairt le An Fhrainc Bleu, a dúirt Pascal a fear céile 59 bliain d'aois. “Níl aon rud fágtha acu. Níl bróga ar a chosa ag m'fhear céile fiú. Tá an tráma fós an-suntasach – dúirt sé liom go raibh spléachtaí siar aige agus nach raibh sé in ann codladh.”

Bhí Claire Penard, uachtarán reatha an chlub tumadóireachta, fós ag fanacht le haisdúichiú nuair a dúirt sí An Fhrainc Eolas go raibh an próiseas dúshlánach mar gheall ar na leibhéil maorlathais a bhí i gceist. “Tá sé thar a bheith deacair,” a dúirt sí, “agus bhí aslonnú an bháid thar a bheith trámach dúinn go léir, mar gur shíleamar go raibh muid chun bás a fháil.”

Éigipt Cumann Tumadóireachta & Spóirt Uisce D'inis Divernet: “Eagmhas trua na Seaduction tá liveaboard á fhiosrú faoi láthair ag na húdaráis ábhartha.” Divernet tar éis dul i dteagmháil le hoibreoir Chonradh na Gaeilge Seaduction le haghaidh tráchtaireachta.

