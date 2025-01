Téann ochtar tumadóirí faoi shreabhadh 30 uair i Palau

Chaith seachtar tumadóirí turasóireachta agus a n-treoraí tumadóireachta áitiúil beagnach 30 uair ag snámh amach ó oileáin Palau san Aigéan Ciúin sular tarrtháladh iad ag iascaire “Samáraigh Mhaith” a chuir Garda Cósta SAM síos air.

Tuairiscíodh go raibh na tumadóirí, a thug cuairt ar cheann scríbe tumadóireachta Micrinéise ón tSín, ar iarraidh in aice le láthair tumadóireachta Coirnéil Peleliu a raibh an-tóir air ag meán lae ar Lá Dornálaíochta, tar éis dóibh dul gan aird ar an dromchla tar éis tumadóireachta báid 45 nóiméad.

Tá Oileán Peleliu suite siar ó dheas ón oileán is mó de chuid Palau, Babeldaob, agus tá cáil ar shuíomh an Choirn mar gheall ar a sruthanna láidre. Bhí stoirmeacha toirní agus báisteach throm sa cheantar ag an am, le tonnta méadar ar airde agus atanna 2m.

Sheol údaráis tarrthála Palau oibríocht chuardaigh agus tarrthála siar ó dheas ó Peleliu ach leathnaíodh é thar a chríoch go réigiún atá clúdaithe chun críocha SAR ag Garda Cósta na SA.

Spreag sé seo oibríocht a bhí á chomhordú ag Micrinéise Fórsaí an Gharda Cósta, atá lonnaithe i Guam, ó mhaidin an 27 Nollaig. Thug a shamhaltú srutha le fios gur mhó an seans go ndeachaigh an grúpa siar ó thuaidh, agus go raibh an oibríocht á haistriú sa treo sin nuair a tháinig an t-iascaire Jerome Sakurai trasna ar na tumadóirí trí sheans ag thart ar 4pm.

Thiomáin siad thart ar 50km siar ó thuaidh óna láthair tumadóireachta, mar a bhí ríofa ag an nGarda Cósta, ach d'fhan siad le chéile agus d'fhan siad i riocht ar a dtugtar "dea-riocht".

“Tá téarnamh sábháilte ochtar tumadóirí ar iarraidh in aice le Peleliu Corner ina theist ar spiorad pobail dochreidte Palau,” a dúirt comhordaitheoir an mhisin, Ceannasaí an Gharda Cósta, Ryan Crose. “Thug forairdeall iascaire áitiúil agus aicsean tapa an cuardach chun críche go rathúil, rud a léirigh an ról ríthábhachtach atá ag áitritheoirí Palau agus an ceangal domhain atá acu lena n-uiscí.”

Bhí Rannán Forfheidhmithe Dlí Mara Palau, saoistí stáit agus Pacific Mission Aviation páirteach sa chuardach freisin.

